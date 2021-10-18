Сразу 5 областей Украины в "красной" зоне: жесткий карантин встретили неожиданно (видео)
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В "покрасневших" регионах не разрешается проведение любых массовых мероприятий
Утро понедельника, 18 октября, Украина встречает с пятью областями в "красной" карантинной зоне. Самые высокие эпидограничения установлены в Херсонской, Одесской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.
"Телеграф" решил напомнить, какие правила действуют в регионах с таким карантинным зонированием, и рассказать, как некоторые области "готовились" к переходу в "красную" зону.
Жизнь по новым требованиям
Как известно, первой в Украине "покраснела" Херсонщина — еще 15 октября. Через несколько дней, согласно информации министра Кабмина Олега Немчинова, было принято решение об ужесточении карантина с 18 октября в еще четырех регионах.
На такие меры властям пришлось пойти из-за критического повышения уровня заболеваемости коронавирусом, а также завышенных показателях смертности и госпитализаций.
Как известно, в "красной" зоне нельзя:
- ходить в общественных местах без защитной маски;
- работать торгово-развлекательным центрам, кинотеатрам и другим культурным учреждениям;
- функционировать рынкам и непродовольственным магазинам;
- работать бассейнам и спортзалам;
- осуществлять любое обслуживание клиентов в заведениях общепита (кафе и рестораны), кроме доставки или еды на вынос;
- посещать учебные заведения (не считаются детсады и младшая школа);
- работать отелям.
Также в "красных" областях строго запрещены любые массовые мероприятия.
Работать в подобных регионах точно смогут:
- образовательные заведения, где работает 100% вакцинированного персонала;
- продуктовые магазины;
- магазины с бытовой химией и средствами гигиены;
- заправочные станции, СТО;
- почта, банки;
- аптеки и ветмагазины.
Некоторые из этих ограничений могут сниматься в индивидуальном порядке — в зависимости от количества вакцинированных сотрудников в определенных учреждениях.
С чем "встречали" "красную" зону
Очень интересная ситуация наблюдается с коронавирусной реальностью в некоторых украинских регионах. Так, на Харьковщине, которая все еще продолжает пребывать в "оранжевой" зоне карантина, критически не хватает мест для пациентов в реанимациях с кислородными койками. Также отмечается высокая загруженность местных крематориев.
Во Львовской же области тем делом люди стремятся массово вакцинироваться, чтобы, судя по всему, избежать "красной" зоны. А вот Одесчина, которая уже не первый день находится среди лидеров с печальной ковидной статистике и таки "покраснела", снова выделилась.
Так, накануне вечером в местных Telegram-пабликах появилось видео настоящих народных гуляний с Дерибассовской. Куча молодежи без защитных масок пели, танцевали и обнимались. Авторы публикации отметили, что таким образом Одесса отмечает переход в "красную" зону.
Насколько опрометчивым могло быть подобное решение, покажет ситуация с заболеваемостью уже через неделю-другую.
Напомним, ранее "Телеграф" также сообщал о том, сколько украинцев, по мнению врача Тараса Жиравецкого, действительно может болеть коронавирусом сейчас.
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