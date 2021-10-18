Сразу 5 областей Украины в "красной" зоне: жесткий карантин встретили неожиданно (видео)

В "покрасневших" регионах не разрешается проведение любых массовых мероприятий

Утро понедельника, 18 октября, Украина встречает с пятью областями в "красной" карантинной зоне. Самые высокие эпидограничения установлены в Херсонской, Одесской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.

"Телеграф" решил напомнить, какие правила действуют в регионах с таким карантинным зонированием, и рассказать, как некоторые области "готовились" к переходу в "красную" зону.

Жизнь по новым требованиям

Как известно, первой в Украине "покраснела" Херсонщина — еще 15 октября. Через несколько дней, согласно информации министра Кабмина Олега Немчинова, было принято решение об ужесточении карантина с 18 октября в еще четырех регионах.

На такие меры властям пришлось пойти из-за критического повышения уровня заболеваемости коронавирусом, а также завышенных показателях смертности и госпитализаций.

Как известно, в "красной" зоне нельзя:

ходить в общественных местах без защитной маски;

работать торгово-развлекательным центрам, кинотеатрам и другим культурным учреждениям;

функционировать рынкам и непродовольственным магазинам;

работать бассейнам и спортзалам;

осуществлять любое обслуживание клиентов в заведениях общепита (кафе и рестораны), кроме доставки или еды на вынос;

посещать учебные заведения (не считаются детсады и младшая школа);

работать отелям.

Также в "красных" областях строго запрещены любые массовые мероприятия.

Работать в подобных регионах точно смогут:

образовательные заведения, где работает 100% вакцинированного персонала;

продуктовые магазины;

магазины с бытовой химией и средствами гигиены;

заправочные станции, СТО;

почта, банки;

аптеки и ветмагазины.

Некоторые из этих ограничений могут сниматься в индивидуальном порядке — в зависимости от количества вакцинированных сотрудников в определенных учреждениях.

С чем "встречали" "красную" зону

Очень интересная ситуация наблюдается с коронавирусной реальностью в некоторых украинских регионах. Так, на Харьковщине, которая все еще продолжает пребывать в "оранжевой" зоне карантина, критически не хватает мест для пациентов в реанимациях с кислородными койками. Также отмечается высокая загруженность местных крематориев.

Во Львовской же области тем делом люди стремятся массово вакцинироваться, чтобы, судя по всему, избежать "красной" зоны. А вот Одесчина, которая уже не первый день находится среди лидеров с печальной ковидной статистике и таки "покраснела", снова выделилась.

Так, накануне вечером в местных Telegram-пабликах появилось видео настоящих народных гуляний с Дерибассовской. Куча молодежи без защитных масок пели, танцевали и обнимались. Авторы публикации отметили, что таким образом Одесса отмечает переход в "красную" зону.

Насколько опрометчивым могло быть подобное решение, покажет ситуация с заболеваемостью уже через неделю-другую.

Напомним, ранее "Телеграф" также сообщал о том, сколько украинцев, по мнению врача Тараса Жиравецкого, действительно может болеть коронавирусом сейчас.