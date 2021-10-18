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Сразу 5 областей Украины в "красной" зоне: жесткий карантин встретили неожиданно (видео)

Автор
Елена Вечканова
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Многие ограничения будут сняты для вакцинированных Новость обновлена 18 октября 2021, 07:53
Многие ограничения будут сняты для вакцинированных

В "покрасневших" регионах не разрешается проведение любых массовых мероприятий

Утро понедельника, 18 октября, Украина встречает с пятью областями в "красной" карантинной зоне. Самые высокие эпидограничения установлены в Херсонской, Одесской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.

"Телеграф" решил напомнить, какие правила действуют в регионах с таким карантинным зонированием, и рассказать, как некоторые области "готовились" к переходу в "красную" зону.

Жизнь по новым требованиям

Как известно, первой в Украине "покраснела" Херсонщина — еще 15 октября. Через несколько дней, согласно информации министра Кабмина Олега Немчинова, было принято решение об ужесточении карантина с 18 октября в еще четырех регионах.

На такие меры властям пришлось пойти из-за критического повышения уровня заболеваемости коронавирусом, а также завышенных показателях смертности и госпитализаций.

Как известно, в "красной" зоне нельзя:

  • ходить в общественных местах без защитной маски;
  • работать торгово-развлекательным центрам, кинотеатрам и другим культурным учреждениям;
  • функционировать рынкам и непродовольственным магазинам;
  • работать бассейнам и спортзалам;
  • осуществлять любое обслуживание клиентов в заведениях общепита (кафе и рестораны), кроме доставки или еды на вынос;
  • посещать учебные заведения (не считаются детсады и младшая школа);
  • работать отелям.

Также в "красных" областях строго запрещены любые массовые мероприятия.

Работать в подобных регионах точно смогут:

  • образовательные заведения, где работает 100% вакцинированного персонала;
  • продуктовые магазины;
  • магазины с бытовой химией и средствами гигиены;
  • заправочные станции, СТО;
  • почта, банки;
  • аптеки и ветмагазины.

Некоторые из этих ограничений могут сниматься в индивидуальном порядке — в зависимости от количества вакцинированных сотрудников в определенных учреждениях.

С чем "встречали" "красную" зону

Очень интересная ситуация наблюдается с коронавирусной реальностью в некоторых украинских регионах. Так, на Харьковщине, которая все еще продолжает пребывать в "оранжевой" зоне карантина, критически не хватает мест для пациентов в реанимациях с кислородными койками. Также отмечается высокая загруженность местных крематориев.

Во Львовской же области тем делом люди стремятся массово вакцинироваться, чтобы, судя по всему, избежать "красной" зоны. А вот Одесчина, которая уже не первый день находится среди лидеров с печальной ковидной статистике и таки "покраснела", снова выделилась.

Так, накануне вечером в местных Telegram-пабликах появилось видео настоящих народных гуляний с Дерибассовской. Куча молодежи без защитных масок пели, танцевали и обнимались. Авторы публикации отметили, что таким образом Одесса отмечает переход в "красную" зону.

Насколько опрометчивым могло быть подобное решение, покажет ситуация с заболеваемостью уже через неделю-другую.

Напомним, ранее "Телеграф" также сообщал о том, сколько украинцев, по мнению врача Тараса Жиравецкого, действительно может болеть коронавирусом сейчас.

Теги:
#Карантин #Коронавирус #Красная зона #Covid-19
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