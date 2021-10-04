Нехилый штраф и запрет работать за подделку COVID-сертификатов: суд в Украине вынес приговор врачу

За выдачу фальшивых документов мужчину оштрафовали на 34 тысячи гривен

В Павлограде Днепропетровской области впервые в Украине осудили врача за выдачу поддельных свидетельств о вакцинации.

Подобной информацией пресс-служба Министерства здравоохранения поделилась в понедельник, 4 октября.

Известно, что решение суда было вынесено еще на прошлой неделе. По словам руководителя Национальной полиции Украины Игоря Клименко, суд признал виновным врача одной из больниц Днепропетровской области в мошенничестве с документами.

За подделку ковидных сертификатов медик был оштрафован на 34 тысячи гривен. Также его лишили возможности работать по специальности на протяжении года.

Сообщается, что правоохранители постоянно работают над пресечением попыток приобрести или продать поддельные документы о вакцинации. Только за период с 27 сентября по 3 октября по Украине было проведено 13 обысков. Полицейские отрапортовали об открытии 12 уголовных дел.

Добавим, что Минздрав решил жестко наказывать те медицинские заведения, в которых были выявлены факты подделки сертификатов вакцинации от коронавируса. Если медучреждение уличат в подделке справок, то сначала будет отстранен руководитель заведения. "Телеграф" рассказывал, сколько украинских больниц уже подозреваются в нарушениях.