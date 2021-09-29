Вплоть до аннулирования лицензии больницы: Ляшко рассказал, как Минздрав хочет бороться с поддельными COVID-сертификатами
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Кабмин ужесточит контроль за выдачей сертификатов вакцинации.
Минздрав решил жестко наказывать те медицинские заведения, в которых были выявлены факты подделки сертификатов вакцинации от коронавируса.
Об этом рассказал глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко во время заседания Кабмина в среду, 29 сентября.
По его словам, если медучреждение уличат в подделке справок, то сначала будет отстранен руководитель заведения и проведена проверка всех обстоятельств случившегося.
Если же заведение вновь попадет в подобный скандал, то в Минздраве будет поднят вопрос лишения указанного учреждения лицензии и разрыва контракта с НСЗУ на оказание услуг пациентам.
Слова Ляшко об аннуляции лицензий с 22:28.
Напомним, ранее "Телеграф" разбирался в том, кто и как получает поддельные справки о вакцинации и негативные результаты на "ковид", а также кому это все выгодно.
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