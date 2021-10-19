Укр

В "оранжевых" областях полиция может ввести коронавирусные рейды: названо условие

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Рейды полиции. Новость обновлена 19 октября 2021, 13:49
Рейды полиции.

Проверки в "красной зоне" стартуют с 21 октября.

В Украине с четверга начнут проверять сертификаты вакцинации у граждан в 5 областях "красной зоны". Проверки будут проводить не только полицейские, у которых есть специальное приложение в планшетах, но и представитель Госпродпотребслужбы, муниципальной охраны, Укртрансбезопасности. 

Об этом сообщает Укринформ. 

Рейды полиции будут проходить в местах, где применимы карантинные ограничения. Напомним, к таким относятся непродовольственные рынки и магазины, кафе, ТРЦ и ряд других. 

В "оранжевой зоне" карантина полиция также может проводить рейды — в зависимости от ограничений принятых местными администрациями. Именно на региональном или городском уровне можно вводить дополнительные ограничения, как в "красной зоне". 

Среди вероятных "проверяемых" объектов могут оказаться заведения культуры и общепита или общественный транспорт, как межобластной, так и внутрирегиональный. 

Среди таких рейдов, например — проверки в Харькове. "Телеграф" ранее писал, что во время выборочной проверки маршрутного транспорта на перевозку пассажиров только на сидячих местах, один из водителей "похитил" правоохранителя

Также "Телеграф" сообщал, что в Днепре после старта "красной зоны" граждане установили рекорд по вакцинациям.

Теги:
#Карантин #Нацполиция #Рейды
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