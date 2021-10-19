В Україні почнуть перевіряти COVID-сертифікати: що загрожує за підробку

Перевірку сертифікатів будуть здійснювати у місцях з великим скупченням людей

В Україні вже 5 областей перейшли у "червону" зону карантину та суттєво посилили обмеження для невакцинованих громадян. У звʼязку з цим виникла необхідність перевірки COVID-сертифікатів і цю функцію переклали одразу на декілька органів, у числі яких і Патрульна поліція України. Для цього розробили спеціальну програму.

Про це у вівторок, 18 жовтня, повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

Перевірка ковідних сертифікатів розпочнеться вже з 21 жовтня. Крім патрульноъ поліції, до числа органів, які можуть її здійснювати, увійшли: Держпродспоживслужба та центр контролю профілактики хвороб. Сертифікати про вакцинацію громадян буде сканувати спеціальна програма.

Перевірку здійснюватимуть у місцях з великим скупченням людей, де коронавірус може поширюватися найбільше. Зокрема, у громадському транспорті, закладах харчування, на ринках та торгових майданчиках.

Документи перевірятимуть за допомогою QR-коду, якщо це електронний варіант сертифікату у "Дії". А для паперового — обовʼязковою є наявність інформації про вид щеплення, кількість введених доз вакцини, підпис та печатка лікаря і установи, яка видала сертифікат.

"Всі дані про вакцинацію громадян вже є в реєстрі, який також підключений до міжнародних баз. Інформація буде перевірятися дуже ретельно. Працівники, які будуть перевіряти свідоцтва про вакцинації, повинні переконатися в достовірності свідоцтва, адже відомі випадки їх підробки", – заявив заступник Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

У МВС нагадали, що як за підробку COVID-сертифікатів, так і за їх використання, загрожує кримінальна відповідальність.

Зокрема, виготовлення фейкових сертифікатів карається:

штрафом до 17 000 грн;

арештом на строк до 6 місяців;

обмеженням волі на строк до 2 років.

У разі повторного вчинення правопорушення загрожує обмеження чи позбавлення волі на строк до 5 років.

Що стосується тих громадян, які використовують підроблені сертифікати, то їх можуть оштрафувати на 850 гривень, або заарештувати на 6 місяців, чи обмежити волю терміном до 2 років.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні суд виніс перший вирок лікарю, який видавав підроблені COVID-сертифікати.