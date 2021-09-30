У поліції розповіли, як перевірятимуть вакцинованих українців під час локдауну

Сертифікати перевірятимуть за таким же принципом, як автомобільні права

В Україні все частіше говорять про можливість введення "червоної" зони у деяких областях, яка передбачає жорстке посилиння карантину. Контролювати його дотримання будуть правоохоронці, однак для вакцинованих осіб обмежень буде значно менше. Крім того, для поліцейських розроблять спеціальне програмне забезпечення, яке дозволить швидко перевіряти COVID-сертифікати.

Про це заявив глава Національної поліції Ігор Клименко у власній колонці на "Інтерфакс-Україна".

За його словами, Нацполіція разом з Мінцифри розробили спеціальну програму, яка дозволить правоохоронцям у "червоній" зоні карантину швидко перевіряти сертифікати про вакцинацію громадян у "Дії" або ж паперові.

Цю програму мають встановити на планшети поліцейських і діятиме вона за таким же принципом, як зараз перевіряють водійські посвідчення.

Крищенко зауважив, що процес первірки налагодиться через кілька днів. Глава Нацполіції додав, що кожен сертифікат і довідка повинні мати QR-код, а перевіряти їх будуть працівники Держпродспоживслужби, органи місцевої влади та поліція.

Нагадаємо, що в Україні є два види COVID-сертифікатів — "жовті" та "зелені". Жовтий можна отримати після першого щеплення, зелений дають після завершення курсу вакцинації. Раніше ми писали, як можна отримати COVID-сертифікат на порталі "Дія".

Також "Телеграф" повідомляв, що в Україні планують контролювати дотримання карантину за допомогою камер спостереження.