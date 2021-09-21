Як отримати COVID-сертифікат на порталі "Дія": покрокова інструкція
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Покрокова інструкція, про те як отримати COVID-сертифікат в "Дії".
Після того, як стало відомо, що Україна переходить в "жовту" зону, багатьом українцям слід подумати про вакцинацію та отримання COVID-сертифікатів.
Сертифікат в паперовому вигляді про вакцинацію від коронавірусу можна оформити у свого сімейного лікаря. Крім того, електронну версію можна встановити на порталі "Дія".
Слід також зазначити, що "жовтий" сертифікат можна отримати вже після першого щеплення вакциною проти COVID-19. А "зелений" — після повного курсу вакцинації.
У Мінцифри детально розповіли, як завантажити в смартфон електронний варіант.
Відзначимо, що можна відразу згенерувати два види сертифікатів: внутрішній і міжнародний. В останньому відображається більше медичної інформації та він не має фото. З таким документом можна подорожувати, і його легко показувати на кордоні, так як не потрібний інтернет.
У внутрішньому сертифікаті менше інформації і є фото. Його можна перевіряти за допомогою QR-коду навіть іншим смартфоном.
Нагадаємо, що для громадян, які вакциновані і отримали сертифікати скасовуються деякі обмеження карантину.
Так в "жовтій" зоні такі українці зможуть вільно відвідувати кафе, кінотеатри, спортзали та інші заклади.
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