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Україна "пожовтіла" — які правила будуть діяти у всіх регіонах

Автор
Галина Михайлова
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Автор
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Рекомендації носити маски та мити руки залишаються в силі Новина оновлена 21 вересня 2021, 13:59
Рекомендації носити маски та мити руки залишаються в силі

Нові карантинні правила запрацюють з опівночі 23 вересня.

В Україні з четверга введуть "жовту зону" — про це оголосили офіційно. Карантин знову втручається в звичний уклад життя українців — обмеження торкнуться роботи спортзалів, різних навчальних закладів, культурних установ, проведення будь-яких масових заходів.

З 23 вересня в кінозалах, театрах, філармоніях та інших культурних закладах можуть бути зайняті тільки половина місць. У спортзалах і фітнес-центрах необхідно допускати лише ту кількість тренувальників, яка не буде порушувати пропорцію один чоловік на 10 кв. метрів. Більш тісне розташування передбачено для масових заходів — одна людина на чотири кв. метри.

Школи закриють, якщо 4/5 персоналу і педагогів не встигли отримати хоча б одну дозу вакцини від коронавірусу.

Правила карантину
Правила карантину

Якщо персонал і відвідувачі закладів будуть вакциновані, то обмежень можна уникнути, наприклад в кінозалах або театрах. Для персоналу рівень вакцинації збігається з аналогічним для вчителів — 80%.

Раніше "Телеграф" писав, що навіть при отриманні першої дози вакцинації людям нададуть привілеї при переході в іншу зону карантину. Кількість отриманих доз буде визначатися за кольором сертифіката.

Теги:
#Карантин #Вакцинація #Коронавірус #жовта зона
"Жовту" зону карантину в Україні введуть 23 вересня
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