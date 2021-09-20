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Сьогодні в Україні набувають чинності нові правила карантину: що про них варто знати

Автор
Анна Дворовенко
Дата публікації
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В Україні посилили правила карантину Новина оновлена 20 вересня 2021, 08:31
В Україні посилили правила карантину

Нові карантинні правила дещо відрізняються від попередніх обмежень

Україна з понеділка, 20 вересня, через значний приріст захворюваності на коронавірус і зростання кількості нових госпіталізацій перейшла у "жовту" зону карантину. Це означає, що карантинні обмеження від сьогодні посилять.

Про це повідомляє "Телеграф" з посиланням на дані Міністерства охорони здоровʼя України.

Карантинні обмеження "жовтої" зони

  • Заборонено відвідувати масові заходи за участю більше 1 людини на 4 кв. метри;
  • кінотеатри та інші установи культури не зможуть бути наповненими більше, ніж на 50%;
  • спортзали, фітнес-центри будуть працювати лише за умови заповненості 1 людина на 10 кв. метрів;
  • навчальні заклади з невакцинованим персоналом (менше 80%) закриють.

Однак, ці правила не будуть застосовуватися за умови, якщо персонал шкіл та закладів вакцинований більше ніж на 80% та отримав відповідні COVID-сертифікати. Також заборони не діятимуть для вакцинованих відвідувачів закладів.

Варто зазначити, що як і раніше, необхідно дотримуватися маскового режиму у транспорті та різноманітних закладах.

Нові правила карантину в Україні
Нові правила карантину в Україні

Як працюватимуть школи та дитячі садочки у "жовтій" зоні

Правила роботи шкіл у "жовтій" зоні чітко визначені Міністерством охорони здоровʼя. За новими правилами, після посилення карантину працювати зможуть лише ті школи, де персонал на 80% вакцинований. У інакшому випадку — школу закривають.

Крім того, педагогам необхідно отримати сертифікат вакцинації від коронавірусу.

Із садочками ситуація дещо інша — після оголошення "жовтої" зони їх не закриють, однак там вводяться інші карантинні правила:

  • співробітники зобовʼязані носити маску та кожного дня міряти температуру (якщо вище 37,2 — до роботи такі працівники не допускаються);
  • приміщення садочка необхідно провітрювати не менше 15 хвилин до початку роботи та по можливості протягом дня;
  • у медпунктах обовʼязково мають бути безконтактні термометри та антисептичні засоби;
  • у садочки заборонено заходити особам, які там не працюють;
  • батькам всередину приміщень заходити заборонено, виключення — погана погода, однак для цього треба бути в масці;
  • батьківські збори проводяться лише дистанційно;
  • дітям необхідно щоденно міряти температуру на початку дня та за можливості протягом дня;
  • у приміщенні заборонені мʼякі іграшки, багаторазові рушники та перебування у вуличному взутті.

Два типи COVID-сертифікатів

В Україні ввели два типи сертифікати — "жовтий" та "зелений", при отриманні яких для громадян скасовується низка обмежень, крім того, люди, які прибувають з-за кордону, зможуть не проходити самоізоляцію.

Отримати їх, згідно із заявою МОЗ, можна через додатки "Дія", однак є деякі нюанси.

Варто зазначити, що станом на ранок понеділка, 20 вересня, рівень захворюваності коронавірусом перевищений у 21 області та Києві. При цьому найвищі показники у Чернівецькій (303), Луганській (286), Тернопільській (194) областях та Києві (150) при нормі 75 на 100 тисяч населення.

Норма не перевищена лише на Закарпатті, у Кіровоградській та Миколаївській областях.

Раніше "Телеграф" повідомляв, яка обстановка з COVID-19 в регіонах.

Теги:
#Україна #Карантин #жовта зона
В Україні посилили правила карантину
Україна
Сьогодні в Україні набувають чинності нові правила карантину: що про них варто знати
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