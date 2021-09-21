Офіційно! Україна з 23 вересня переходить у "жовту" зону карантину

Карантинні обмеження посилять для невакцинованих громадян

Україна з четверга, 23 вересня, офіційно переходить у "жовту" зону епідемічних обмежень.

Відповідне рішення прийняла під час засідання Державна комісія з ТЕБ та НС.

Крім обов’язкового носіння маски і вимоги дотримуватися дистанції в 1,5 метра у приміщеннях, також вводяться такі заборони:

масові заходи можна проводити за участю не більше 1 людини на 4 квадратних метра;

кінозали і зали інших установ культури не повинні бути заповнені більш ніж на 50% місць;

спортзали і фітнес-центри можуть бути заповнені у розрахунку не більше 1 людини на 10 квадратних метрів;

очна робота установ освіти дозволена тільки за умови вакцинації 80% персоналу і при наявності жовтого або зеленого COVID-сертифікатів.

Варто зазначити, що для вакцинованих, які отримали "жовтий" або "зелений" COVID-сертифікати, відвідування закладів дозволено без обмежень. Також заборони не стосуються неповнолітніх, оскільки вони не можуть отримати щеплення від коронавірусу.

Можна зробити висновок, що суттєвих обмежень у транспорті, метро, закладах громадського харчування і культури не буде. Вони будуть працювати лише з деякими змінами по числу відвідувачів.

Значним чином "жовта" зона вплине лише на роботу шкіл. Вони змушені будуть закритися, якщо відсоток вакцинованих викладачів не досягає 80%.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як будуть працювати дитячі садки в "жовтій" зоні карантину.