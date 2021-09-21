Рус

Офіційно! Україна з 23 вересня переходить у "жовту" зону карантину

Автор
Анна Дворовенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
91
"Жовту" зону карантину в Україні введуть 23 вересня Новина оновлена 21 вересня 2021, 13:56
"Жовту" зону карантину в Україні введуть 23 вересня

Карантинні обмеження посилять для невакцинованих громадян

Україна з четверга, 23 вересня, офіційно переходить у "жовту" зону епідемічних обмежень.

Відповідне рішення прийняла під час засідання Державна комісія з ТЕБ та НС.

Крім обов’язкового носіння маски і вимоги дотримуватися дистанції в 1,5 метра у приміщеннях, також вводяться такі заборони:

  • масові заходи можна проводити за участю не більше 1 людини на 4 квадратних метра;
  • кінозали і зали інших установ культури не повинні бути заповнені більш ніж на 50% місць;
  • спортзали і фітнес-центри можуть бути заповнені у розрахунку не більше 1 людини на 10 квадратних метрів;
  • очна робота установ освіти дозволена тільки за умови вакцинації 80% персоналу і при наявності жовтого або зеленого COVID-сертифікатів.

Варто зазначити, що для вакцинованих, які отримали "жовтий" або "зелений" COVID-сертифікати, відвідування закладів дозволено без обмежень. Також заборони не стосуються неповнолітніх, оскільки вони не можуть отримати щеплення від коронавірусу.

Можна зробити висновок, що суттєвих обмежень у транспорті, метро, закладах громадського харчування і культури не буде. Вони будуть працювати лише з деякими змінами по числу відвідувачів.

Значним чином "жовта" зона вплине лише на роботу шкіл. Вони змушені будуть закритися, якщо відсоток вакцинованих викладачів не досягає 80%.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як будуть працювати дитячі садки в "жовтій" зоні карантину.

Теги:
#Україна #МОЗ #Карантин #жовта зона
"Жовту" зону карантину в Україні введуть 23 вересня
Україна
Офіційно! Україна з 23 вересня переходить у "жовту" зону карантину
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
"Жовту" зону карантину в Україні введуть 23 вересня
Офіційно! Україна з 23 вересня переходить у "жовту" зону карантину
Дата публікації
Категорія
Федір Крашенинников. Фото: facebook.com/fyodor.krasheninikov
"У Путіна є тільки одна ідеологія — збереження влади": російський опозиціонер
Дата публікації
Категорія
Дмитро Разумков і Володимир Зеленський
Гра проти Зеленського — на руку Разумкову, але є небезпека: чи світить спікеру Ради швидка відставка?
Дата публікації
Категорія
Пермський стрілок перед масовою розправою в вузі
Убив юних студентів та відомого лікаря: з’явилися фото всіх жертв пермського стрілка
Дата публікації
Категорія
Олександр Усик
Прогноз на бій Усик - Джошуа: все може завершитися одним ударом