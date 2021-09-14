В Україні планують контролювати дотримання карантину за допомогою камер спостереження

У разі погіршення епідситуації МОЗ обіцяє часті візити у регіони

Міністерство охорони здоровʼя на тлі зростання нових випадків захворювань на коронавірус заговорило про посилення контролю за дотриманням протиепідемічних правил. Зокрема, у торговельних центрах в регіонах мають встановити спеціальні камери спостереження.

Про це заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін у інтервʼю виданню "Ліга.net".

За його словами, якщо ситуація з коронавірусом у регіонах буде погіршуватися — МОЗ ініціює часті візити до областей та окремих закладів та буде пояснювати на місці, як необхідно дотримуватися встановлених норм та контролювати їх роботу.

Крім того, будуть проводитися виїзні засідання обласних комісій ТЕБ і НС. Крім того, в торговельних центрах мають встановити камери відеоспостереження, які дозволять моніторити ситуацію щодо дотримання карантинних вимог.

"Будуть встановлені спеціальні камери у торговельних центрах на рівні областей країни, які дозволять побачити, скільки людей не використовують маски, чи дотримуються соціальних дистанцій", — заявив Кузін.

Нагадаємо, в Україні станом на 14 вересня вакцинували від коронавірусу 5 961 263 особи, з них повністю завершили курс вакцинації (отримали дві дози) 4 884 904 осіб. При цьому відсоток щеплених не дотягує і до 14%.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, в Україні сертифікати вакцинації змінять свій вигляд — будуть "жовтими" та "зеленими". Для чого це потрібно і кому їх видаватимуть — у нашому матеріалі.