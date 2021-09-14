В Украине планируют контролировать соблюдение карантина с помощью камер наблюдения

В случае ухудшения эпидситуации Минздрав обещает частые визиты в регионы

Министерство здравоохранения на фоне роста новых случаев заболеваний коронавирусом заговорило об усилении контроля за соблюдением противоэпидемических правил. В частности, в торговых центрах в регионах должны установить специальные камеры наблюдения.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью изданию "Лига.net".

По его словам, если ситуация с коронавирусом в регионах будет ухудшаться — Минздрав инициирует частые визиты в области и отдельные учреждения и будет объяснять на месте, как необходимо соблюдать установленные нормы и контролировать их работу.

Кроме того, будут проводиться выездные заседания областных комиссий ТЭБ и ЧС. Кроме того, в торговых центрах должны установить камеры видеонаблюдения, которые позволят мониторить ситуацию по соблюдению карантинных требований.

"Будут установлены специальные камеры в торговых центрах на уровне областей страны, которые позволят увидеть, сколько людей не используют маски, не соблюдают социальную дистанцию", — заявил Кузин.

Напомним, в Украине по состоянию на 14 сентября вакцинировали от коронавируса 5 961 263 человека, из них полностью завершили курс вакцинации (получили две дозы) 4 884 904 человека. При этом процент привитых не дотягивает и до 14%.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Украине сертификаты вакцинации изменят свой вид — будут "желтыми" и "зелеными". Для чего это нужно и кому их будут выдавать — в нашем материале.