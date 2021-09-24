Рус

В Україні почали видавати "жовті" COVID-сертифікати через "Дію", але отримати їх можуть не всі

Автор
Олена Волкова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
19
"Жовтий" сертифікат про вакцинацію вже доступний через мобільний додаток Новина оновлена 24 вересня 2021, 16:06
"Жовтий" сертифікат про вакцинацію вже доступний через мобільний додаток

У міністерстві пояснили, чому до функції поки не підключили гаджети, що працюють на платформі андроїд

В Україні з 24 вересня можна завантажити "жовті" внутрішні COVID-сертифікати, проте поки вони будуть доступні лише для користувачів "айфонів" на платформі iOS.

Про спільний з Мінцифри проект розповіли в МОЗ.

У міністерстві кажуть, що завантажити ковідний документ можуть ті, хто зробив одне щеплення проти ковіду. Оформити сертифікат можна вже на наступний день після вакцинації, і він буде активним 120 днів.

Згенерувати COVID-сертифікат можна таким чином:

  1. Завантажити або оновити додаток "Дія" в AppStore.
  2. Натиснути "Послуги", вибрати пункт "COVID-сертифікати" і натиснути "Отримати сертифікат".
  3. Підписати згоду на отримання даних з Електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) і очікувати — дані про вакцинацію підтягнуться автоматично.

Відзначимо, що для власників "андроїдів" сертифікати будуть також доступні, але трохи пізніше — після підтвердження від Google Play, яке очікують.

Раніше "Телеграф" опублікував корисну інфографіку — покрокову інструкцію про те, як щепленим українцям отримати COVID-сертифікат.

 

Теги:
#Айфон #Сертифікат #Коронавірус #ДІЯ #COVID-сертифікат
В Україні невиконання карантинних норм буде каратися штрафами
Україна
Як будуть штрафувати за порушення карантину в "жовтій зоні"
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
В Україні невиконання карантинних норм буде каратися штрафами
Як будуть штрафувати за порушення карантину в "жовтій зоні"
Дата публікації
Категорія
З 1 жовтня українців чекає новий тариф на електроенергію
З 1 жовтня за електрику будемо платити за новими цінами
Дата публікації
Категорія
Ілюстративне фото
До якої погоди готуватися в жовтні? Відповідь синоптика Укргідрометцентру
Дата публікації
Категорія
Україна ризикує втратити національне суднобудування
Морський бій с Росією: що потрібно робити Україні
Дата публікації
Категорія
Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков
Більше не одна команда: коли чекати відставки Разумкова