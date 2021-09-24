В Україні почали видавати "жовті" COVID-сертифікати через "Дію", але отримати їх можуть не всі
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У міністерстві пояснили, чому до функції поки не підключили гаджети, що працюють на платформі андроїд
В Україні з 24 вересня можна завантажити "жовті" внутрішні COVID-сертифікати, проте поки вони будуть доступні лише для користувачів "айфонів" на платформі iOS.
Про спільний з Мінцифри проект розповіли в МОЗ.
У міністерстві кажуть, що завантажити ковідний документ можуть ті, хто зробив одне щеплення проти ковіду. Оформити сертифікат можна вже на наступний день після вакцинації, і він буде активним 120 днів.
Згенерувати COVID-сертифікат можна таким чином:
- Завантажити або оновити додаток "Дія" в AppStore.
- Натиснути "Послуги", вибрати пункт "COVID-сертифікати" і натиснути "Отримати сертифікат".
- Підписати згоду на отримання даних з Електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) і очікувати — дані про вакцинацію підтягнуться автоматично.
Відзначимо, що для власників "андроїдів" сертифікати будуть також доступні, але трохи пізніше — після підтвердження від Google Play, яке очікують.
Раніше "Телеграф" опублікував корисну інфографіку — покрокову інструкцію про те, як щепленим українцям отримати COVID-сертифікат.
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