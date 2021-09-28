Які області України можуть потрапити в "червону зону" — названі три претенденти

У список потрапили дві східні і одна західна області України.

У Чернівецькій, Харківській та Луганській областях склалася найбільш критична ситуація з коронавірусом — зростає захворюваність і заповнюються хворими ліжка в ковід-відділеннях.

Про це повідомив керівник центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки Юрій Ганіченко.

За рівнем госпіталізацій Чернівецька область знову пробивається в лідери, зазначив експерт. Після незначного падіння кількість знову починає рости і досягла 51%. Ганіченко впевнений, що протягом декількох днів він досягне показника минулого тижня в 59%.

Окремо експерт наголосив на тому, що вперше за осінню хвилю коронавірусу кількість зайнятих ліжок з киснем вище максимальної межі і досягла 67%.

Що стосується інших українських областей, то Львівська та Житомирська залишаються в критичній ситуації, але темпи зростання стабілізувалися.

Також він зазначив, що серед європейських країн найбільший темп зростання захворюваності у Румунії і України. Смертність в Румунії при 28% щепленого населення наближається до рівня російської.

Раніше "Телеграф" писав, що в РФ зафіксували максимальну смертність за весь час пандемії коронавірусу.