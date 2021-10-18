Відразу 5 областей України у "червоній" зоні: жорсткий карантин зустріли несподівано (відео)
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У "почервонілих" регіонах не дозволяється проведення будь-яких масових заходів
Ранок понеділка, 18 жовтня, Україна зустрічає із п’ятьма областями в "червоній" карантинній зоні. Найвищі епідобмеження встановлені у Херсонській, Одеській, Дніпропетровській, Запорізькій і Донецькій областях.
"Телеграф" вирішив нагадати, які правила діють в регіонах із таким карантинним зонуванням, та розповісти, як деякі області "готувалися" до переходу в "червону" зону.
Життя за новими вимогами
Як відомо, першою в Україні "почервоніла" Херсонщина — ще 15 жовтня. Через кілька днів, згідно з інформацією міністра Кабміну Олега Немчинова, було прийнято рішення про посилення карантину з 18 жовтня в ще чотирьох регіонах.
На такі заходи владі довелося піти через критичне підвищення рівня захворюваності на коронавірус, а також критичні показники щодо смертності і госпіталізацій.
Як відомо, в "червоній" зоні не можна:
- ходити в громадських місцях без захисної маски;
- працювати торгово-розважальним центрам, кінотеатрам та іншим культурним установам;
- функціонувати ринкам і непродовольчим магазинам;
- працювати басейнам і спортзалам;
- здійснювати будь-яке обслуговування клієнтів у закладах громадського харчування (кафе і ресторани), крім доставки або їжі на винос;
- відвідувати навчальні заклади (не рахуються дитсадки і молодша школа);
- працювати готелям.
Також в "червоних" областях суворо заборонені будь-які масові заходи.
Працювати в подібних регіонах точно зможуть:
- освітні заклади, де працює 100% вакцинованого персоналу;
- продуктові магазини;
- магазини з побутовою хімією і засобами гігієни;
- заправні станції, СТО;
- пошта, банки;
- аптеки та ветмагазини.
Деякі з цих обмежень можуть зніматися в індивідуальному порядку — в залежності від кількості вакцинованих співробітників у певних установах.
З чим "зустрічали" "червону" зону
Дуже цікава ситуація спостерігається з коронавірусною реальністю у деяких українських регіонах. Так, на Харківщині, яка все ще продовжує перебувати в "помаранчевій" зоні карантину, критично не вистачає місць для пацієнтів в реанімаціях із кисневими ліжками. Також відзначається висока завантаженість місцевих крематоріїв.
У Львівській же області тим часом люди прагнуть масово вакцинуватися, щоб, швидше за все, уникнути "червоної" зони. А ось Одещина, яка вже не перший день перебуває серед лідерів із сумною ковідною статистикою і таки "почервоніла", знову виділилася.
Так, напередодні ввечері в місцевих Telegram-пабліках з’явилося відео справжніх народних гулянь на Дерибасівській. Купа молоді без захисних масок співали, танцювали і обіймалися. Автори публікації зазначили, що таким чином Одеса відзначає перехід в "червону" зону.
Наскільки необачним могло бути подібне рішення, покаже ситуація із захворюваністю вже через тиждень-другий.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" також повідомляв про те, скільки українців, на думку лікаря Тараса Жиравецький, дійсно може хворіти на коронавірус зараз.
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