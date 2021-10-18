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Відразу 5 областей України у "червоній" зоні: жорсткий карантин зустріли несподівано (відео)

Автор
Олена Вєчканова
Дата публікації
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Багато обмежень будуть зняті для вакцинованих Новина оновлена 18 жовтня 2021, 07:53
Багато обмежень будуть зняті для вакцинованих

У "почервонілих" регіонах не дозволяється проведення будь-яких масових заходів

Ранок понеділка, 18 жовтня, Україна зустрічає із п’ятьма областями в "червоній" карантинній зоні. Найвищі епідобмеження встановлені у Херсонській, Одеській, Дніпропетровській, Запорізькій і Донецькій областях.

"Телеграф" вирішив нагадати, які правила діють в регіонах із таким карантинним зонуванням, та розповісти, як деякі області "готувалися" до переходу в "червону" зону.

Життя за новими вимогами

Як відомо, першою в Україні "почервоніла" Херсонщина — ще 15 жовтня. Через кілька днів, згідно з інформацією міністра Кабміну Олега Немчинова, було прийнято рішення про посилення карантину з 18 жовтня в ще чотирьох регіонах.

На такі заходи владі довелося піти через критичне підвищення рівня захворюваності на коронавірус, а також критичні показники щодо смертності і госпіталізацій.

Як відомо, в "червоній" зоні не можна:

  • ходити в громадських місцях без захисної маски;
  • працювати торгово-розважальним центрам, кінотеатрам та іншим культурним установам;
  • функціонувати ринкам і непродовольчим магазинам;
  • працювати басейнам і спортзалам;
  • здійснювати будь-яке обслуговування клієнтів у закладах громадського харчування (кафе і ресторани), крім доставки або їжі на винос;
  • відвідувати навчальні заклади (не рахуються дитсадки і молодша школа);
  • працювати готелям.

Також в "червоних" областях суворо заборонені будь-які масові заходи.

Працювати в подібних регіонах точно зможуть:

  • освітні заклади, де працює 100% вакцинованого персоналу;
  • продуктові магазини;
  • магазини з побутовою хімією і засобами гігієни;
  • заправні станції, СТО;
  • пошта, банки;
  • аптеки та ветмагазини.

Деякі з цих обмежень можуть зніматися в індивідуальному порядку — в залежності від кількості вакцинованих співробітників у певних установах.

З чим "зустрічали" "червону" зону

Дуже цікава ситуація спостерігається з коронавірусною реальністю у деяких українських регіонах. Так, на Харківщині, яка все ще продовжує перебувати в "помаранчевій" зоні карантину, критично не вистачає місць для пацієнтів в реанімаціях із кисневими ліжками. Також відзначається висока завантаженість місцевих крематоріїв.

У Львівській же області тим часом люди прагнуть масово вакцинуватися, щоб, швидше за все, уникнути "червоної" зони. А ось Одещина, яка вже не перший день перебуває серед лідерів із сумною ковідною статистикою і таки "почервоніла", знову виділилася.

Так, напередодні ввечері в місцевих Telegram-пабліках з’явилося відео справжніх народних гулянь на Дерибасівській. Купа молоді без захисних масок співали, танцювали і обіймалися. Автори публікації зазначили, що таким чином Одеса відзначає перехід в "червону" зону.

Наскільки необачним могло бути подібне рішення, покаже ситуація із захворюваністю вже через тиждень-другий.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також повідомляв про те, скільки українців, на думку лікаря Тараса Жиравецький, дійсно може хворіти на коронавірус зараз.

Теги:
#Карантин #Коронавірус #Червона зона #Covid-19
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