Карантинні рейди поліції в маршрутках: що загрожує пасажирам без масок

У поліції розповіли, чи мають патрульні право висадити з громадського транспорту пасажира без маски

Поки в Міністерстві охорони здоров’я кажуть про відеоспостереження за дотриманням карантину в Україні, в поліції відповіли на питання, що буде з пасажирами автобусів, які зайшли в салон без захисних масок.

Про це розповіла речник Національної поліції Мар’яна Рева, пише "РБК-Україна".

За її словами, поліцейські вже проводять рейди по автобусах і маршрутках, проте висаджувати порушників без внутрішніх ковід-сертифікатів або масок не будуть. Штрафи будуть виписувати безпосередньо водієві, який повинен стежити за безпекою в транспорті під час карантинних обмежень і не пускати в салон людей без засобів індивідуального захисту.

Нагадаємо, що в автобусі, який їхав з селища Новий Високий до Харкова, сталася надзвичайна подія: патрульна поліція зупинила автобус, щоб перевірити дотримання карантинних заходів. Водієві це не сподобалося, він закрив двері і відвіз патрульного з собою. Пасажири повідомили, що у поліції були претензії до кількості пасажирів. Відзначимо, що частина тих, хто сперечався з патрульним, були без масок. Відео дивіться за посиланням.