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Какие документы нужны для пользования транспортом в Украине с 21 октября: список

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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При посадке в поезд проверка документов обязательна. Новость обновлена 20 октября 2021, 12:26
При посадке в поезд проверка документов обязательна.

Требования карантинной безопасности не касаются городских и региональных маршрутов.

С 21 октября в Украине изменяются правила пассажирских перевозок. Водителям, пассажирам, экипажам самолетов, поездов и автобусов нужны будут дополнительные документы, чтобы выезжать за границы области. 

"Телеграф" напоминает перечень документов, которые понадобятся в поездках:

  • документ, который подтверждает вакцинацию. Для "желтой зоны" (таких областей осталось всего пять — Винницкая, Закарпатская, Киевская, Кировоградская и Полтавская) нужна минимум одна доза. Для "красной" и "оранжевой" — необходим полный курс иммунизации. Это может быть бумажный документ, полученный у семейного врача (для одной дозы вакцины — форма 063-О), международный или внутренний электронный сертификат. Сгенерировать его можно на портале или в приложении "Дия". 
  • негативный тест на коронавирус. Это может быть либо ПЦР-тест, либо тест на антиген. Максимальная давность — 72 часа. 
  • документ про выздоровление (эта возможность еще проходит тестирование в "Дие"). Бумажную справку от врача применять нельзя. 

Ранее "Телеграф" писал, что пассажиров за нарушения ссаживать с транспорта не будут — сообщили в полиции. На перевозчика составят админпротокол. 

Теги:
#Поезд #Самолет #Автобус #Поездки
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