Какие документы нужны для пользования транспортом в Украине с 21 октября: список

Требования карантинной безопасности не касаются городских и региональных маршрутов.

С 21 октября в Украине изменяются правила пассажирских перевозок. Водителям, пассажирам, экипажам самолетов, поездов и автобусов нужны будут дополнительные документы, чтобы выезжать за границы области.

"Телеграф" напоминает перечень документов, которые понадобятся в поездках:

документ, который подтверждает вакцинацию. Для "желтой зоны" (таких областей осталось всего пять — Винницкая, Закарпатская, Киевская, Кировоградская и Полтавская) нужна минимум одна доза. Для "красной" и "оранжевой" — необходим полный курс иммунизации. Это может быть бумажный документ, полученный у семейного врача (для одной дозы вакцины — форма 063-О), международный или внутренний электронный сертификат. Сгенерировать его можно на портале или в приложении "Дия".

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негативный тест на коронавирус . Это может быть либо ПЦР-тест, либо тест на антиген. Максимальная давность — 72 часа.

. Это может быть либо ПЦР-тест, либо тест на антиген. Максимальная давность — 72 часа. документ про выздоровление (эта возможность еще проходит тестирование в "Дие"). Бумажную справку от врача применять нельзя.

Ранее "Телеграф" писал, что пассажиров за нарушения ссаживать с транспорта не будут — сообщили в полиции. На перевозчика составят админпротокол.