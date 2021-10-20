Какие документы нужны для пользования транспортом в Украине с 21 октября: список
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Требования карантинной безопасности не касаются городских и региональных маршрутов.
С 21 октября в Украине изменяются правила пассажирских перевозок. Водителям, пассажирам, экипажам самолетов, поездов и автобусов нужны будут дополнительные документы, чтобы выезжать за границы области.
"Телеграф" напоминает перечень документов, которые понадобятся в поездках:
- документ, который подтверждает вакцинацию. Для "желтой зоны" (таких областей осталось всего пять — Винницкая, Закарпатская, Киевская, Кировоградская и Полтавская) нужна минимум одна доза. Для "красной" и "оранжевой" — необходим полный курс иммунизации. Это может быть бумажный документ, полученный у семейного врача (для одной дозы вакцины — форма 063-О), международный или внутренний электронный сертификат. Сгенерировать его можно на портале или в приложении "Дия".
- негативный тест на коронавирус. Это может быть либо ПЦР-тест, либо тест на антиген. Максимальная давность — 72 часа.
- документ про выздоровление (эта возможность еще проходит тестирование в "Дие"). Бумажную справку от врача применять нельзя.
Ранее "Телеграф" писал, что пассажиров за нарушения ссаживать с транспорта не будут — сообщили в полиции. На перевозчика составят админпротокол.
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