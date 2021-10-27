В “красной зоне” - больше половины Украины: список областей

Ограничения в новых областях вступят в силу в ближайшую субботу.

С 30 октября "красная зона" по COVID-19 в Украине расширяется. В нее попадут Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская области.

Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов

По состоянию на 27 октября ограничения "красной зоны" действуют в Днепропетровской, Одесской, Донецкой, Сумской, Николаевской, Ровенской, Запорожской, Херсонской областях. После расширения области с максимальным уровнем эпидемической опасности регионов с "красной зоной" и максимальными ограничениями будет уже 15.

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В "красной зоне" действует ряд запретов — на проведение массовых мероприятий, работу непроводовльственных магазинов и рынков, работу развлекательных центров, театров, спортзалов.

Избежать ограничений как бизнесу, так и посетителям удастся только при условии полного курса вакцинации от коронавируса.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине зафиксирован антирекорд по смертям от COVID-19 — более 700 пациентов за день. Также с субботы в этих областях для поездок из/в регион понадобятся ряд документов.