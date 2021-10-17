Як прикрасити кімнату на Хеллоуїн своїми руками: прості ідеї
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Наближається найстрашніше свято в році
Вважається, що в ніч Хеллоуїна (Halloween) відкривається завіса між реальним світом і потойбічним, в результаті чого, по нашій землі в цю ніч бродять неупокоєні душі, примари, вовкулаки і інша нечисть. Ця ніч сповнена містики, всього таємничого і лякаючого.
Коли Хеллоуїн в 2021-му році
Хеллоуїн прийнято святкувати в останній день жовтня, тобто, 31-го числа, хоча самі фестивалі і костюмовані вечірки, присвячені Дню Духів, у багатьох країнах світу проходять кілька днів. Свято відзначається в нашій країні далеко не масштабно, але з кожним роком гарбузів та іншої атрибутики, пов’язаної з ним, з’являється все більше.
До Хеллоуїну можна ставитися по-різному, і зовсім не обов’язково відзначати це свято. А ось повеселитися, вбравшись в костюми і прикрасивши будинок, можна.
Як прикрасити кімнату на Хеллоуїн
Вироби з паперу
Орігамі "Гарбуз" з паперу. Візьміть квадратний аркуш паперу.
Орігамі з паперу "Привид". Візьміть квадратний аркуш паперу.
Орігамі з паперу "Дракула". Візьміть чорний односторонній папір 20*20 см.
Орігамі "Гроб" з паперу. Візьміть два аркуші двосторонньої паперу чорного кольору. Один лист 20*20 см, а другий 19,5*19,5 см.
Гирлянди
Гирлянди роблять оформлення дійсно святковим. Їх виготовлення не вимагає особливої підготовки, і можна вирізати заготовки довгими вечорами прямо перед телевізором.
Необхідні матеріали:
- Чорний і помаранчевий папір
- Міцні нитки або мотузка
- Ножиці
- Простий олівець
- Шаблони для гірлянди на Хеллоуїн
- Принтер (по можливості)
- Термоклей (по можливості)
- Паперовий скотч або малярська стрічка.
Хід роботи:
- Роздруковуємо на принтері або змальовуємо вручну шаблони для гирлянди на Хеллоуїн.
- Вирізаємо шаблони, обводимо їх на кольоровому папері простим олівцем і вирізаємо заготовки для гирлянди.
- Розігріваємо термоклей, відрізаємо мотузку потрібної довжини і приклеюємо на неї прапорці.
- Фігурки, вирізані по шаблонах можна приклеїти до мотузки за допомогою паперового скотчу.
Варіантів оформлення може бути багато. Прикраси в переддень Дня всіх святих можуть бути в формі прапорців, а елементи чергуватися між собою. Можна придумати і виготовити свої символи, візерунки і персонажів.
Нагадаємо, що то в цей день Україна традиційно переходить на зимовий час. Вночі 31 жовтня всі українці переведуть свої годинники на годину назад.
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