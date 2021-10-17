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Як прикрасити кімнату на Хеллоуїн своїми руками: прості ідеї

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Вироби на Хеллоуїн своїми руками
Вироби на Хеллоуїн своїми руками

Наближається найстрашніше свято в році

Вважається, що в ніч Хеллоуїна (Halloween) відкривається завіса між реальним світом і потойбічним, в результаті чого, по нашій землі в цю ніч бродять неупокоєні душі, примари, вовкулаки і інша нечисть. Ця ніч сповнена містики, всього таємничого і лякаючого.

Коли Хеллоуїн в 2021-му році

Хеллоуїн прийнято святкувати в останній день жовтня, тобто, 31-го числа, хоча самі фестивалі і костюмовані вечірки, присвячені Дню Духів, у багатьох країнах світу проходять кілька днів. Свято відзначається в нашій країні далеко не масштабно, але з кожним роком гарбузів та іншої атрибутики, пов’язаної з ним, з’являється все більше.

До Хеллоуїну можна ставитися по-різному, і зовсім не обов’язково відзначати це свято. А ось повеселитися, вбравшись в костюми і прикрасивши будинок, можна.

Як прикрасити кімнату на Хеллоуїн

Вироби з паперу

Орігамі "Гарбуз" з паперу. Візьміть квадратний аркуш паперу.

Орігамі з паперу "Привид". Візьміть квадратний аркуш паперу.

Орігамі з паперу "Дракула". Візьміть чорний односторонній папір 20*20 см.

Орігамі "Гроб" з паперу. Візьміть два аркуші двосторонньої паперу чорного кольору. Один лист 20*20 см, а другий 19,5*19,5 см.

Гирлянди

Гирлянди роблять оформлення дійсно святковим. Їх виготовлення не вимагає особливої підготовки, і можна вирізати заготовки довгими вечорами прямо перед телевізором.

Необхідні матеріали:

  • Чорний і помаранчевий папір
  • Міцні нитки або мотузка
  • Ножиці
  • Простий олівець
  • Шаблони для гірлянди на Хеллоуїн
  • Принтер (по можливості)
  • Термоклей (по можливості)
  • Паперовий скотч або малярська стрічка.

Хід роботи:

  1. Роздруковуємо на принтері або змальовуємо вручну шаблони для гирлянди на Хеллоуїн.
  2. Вирізаємо шаблони, обводимо їх на кольоровому папері простим олівцем і вирізаємо заготовки для гирлянди.
  3. Розігріваємо термоклей, відрізаємо мотузку потрібної довжини і приклеюємо на неї прапорці.
  4. Фігурки, вирізані по шаблонах можна приклеїти до мотузки за допомогою паперового скотчу.
До вирізання заготовок можна залучити дітей або друзів
До вирізання заготовок можна залучити дітей або друзів

Варіантів оформлення може бути багато. Прикраси в переддень Дня всіх святих можуть бути в формі прапорців, а елементи чергуватися між собою. Можна придумати і виготовити свої символи, візерунки і персонажів.

Гірлянда з паперу — простий і доступний спосіб прикраси будинок
Гірлянда з паперу — простий і доступний спосіб прикраси будинок

Нагадаємо, що то в цей день Україна традиційно переходить на зимовий час. Вночі 31 жовтня всі українці переведуть свої годинники на годину назад.

Теги:
#Хеллоуїн #Інтер'єри #Декор
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