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Україна переходить на зимовий час: коли переводимо стрілки і як легше адаптуватися

Автор
Олена Вєчканова
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Остання неділя жовтня буде на годину довша
Остання неділя жовтня буде на годину довша

Стрілки годинника традиційно переводяться о четвертій годині ранку

Незважаючи на численні спроби оскаржувати рішення переведення годинників, наприкінці жовтня Україна традиційно переходить на зимовий час.

"Телеграф" розповість, коли ми остаточно попрощаємося з літом і як адаптувати внутрішній годинник до нового режиму.

В 2021 році зимовий час для українців "настане" вночі 31 жовтня. Таким чином остання неділя другого осіннього місяця стане "довша" на годину. До слова, для переходу на зимовий час стрілки переводяться на годину назад — із 4:00 на 3:00.

Як зробити перехід "між часом" найбільш безболісним

Переведення стрілок — як навесні, так і восени, — є справжнім стресом для людському організму. Людям необхідно кілька днів, щоб адаптуватися до змінилося графіку дня-ночі.

Свого часу екс-міністр МОЗ Уляна Супрун давала кілька важливих порад щодо адаптації до переходу на зимовий час.

  • Не давайте організму додаткові фізичні навантаження в перші п’ять днів після переходу. Це стосується навіть спортивних вправ — не робіть їх занадто складними і виснажливими.
  • Частіше гуляйте на свіжому повітрі.
  • Слідкуйте, щоб ваш раціон був повноцінним.
  • Плануйте день і стежте за графіком сну. Організму в перехідний період дуже важливо спати не менше 7 годин на добу.

Нагадаємо, що Україна переходить між літнім і зимовим часом уже понад 40 років. Вперше стрілки годинника наші співвітчизники перевели у 1980 році. Незважаючи на регулярну критику такої практики, вона існує і в десятках розвинених країн. В Америці, наприклад, лише кілька штатів постійно живуть за зимовим часом.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, як варто підійти до формування графіку сну, щоб не заподіяти додаткової шкоди організму.

Теги:
#Зимовий час #Переведення годинника #Перехід на зимовий час
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