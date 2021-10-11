Украина переходит на зимнее время: когда переводим стрелки и как легче адаптироваться

Стрелки часов традиционно переводятся в четыре часа утра

Несмотря на многочисленные попытки оспаривать решение перевода часов, в конце октября Украина традиционно переходит на зимнее время.

"Телеграф" расскажет, когда мы окончательно попрощаемся с летом и как адаптировать внутренние часы к новому режиму.

В 2021 году зимнее время для украинцев "настанет" ночью 31 октября. Таким образом последнее октябрьское воскресенье станет "дольше" на целый час. К слову, для перехода на зимнее время стрелки переводятся на час назад — с 4:00 на 3:00.

Как сделать переход "между временами" наиболее безболезненным

Перевод стрелок — как весной, так и осенью, — является настоящим стрессом для человеческом организма. Людям необходимо несколько дней, дабы адаптироваться к изменившемуся графику дня-ночи.

В свое время экс-министр Минздрава Ульяна Супрун давала несколько важных советов по адаптации к переходу на зимнее время.

Не давайте организму дополнительные физические нагрузки в первые пять дней после перехода. Это касается даже спортивных упражнений — не делайте их слишком сложными и изматывающими.

Чаще гуляйте на свежем воздухе.

Следите, чтобы ваш рацион был полноценным.

Планируйте день и следите за графиком сна. Организму в переходной период очень важно спать не менее 7 часов в сутки.

Напомним, что Украина переходит между летним и зимним временем на протяжении более 40 лет. Впервые стрелки часов наши соотечественники перевели в 1980 году. Несмотря на регулярную критику такой практики она существует и в десятках развитых стран. В Америке, к примеру, лишь несколько штатов постоянно живут по зимнему времени.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, как стоит подойти к формированию графику сна, чтобы не причинить дополнительного вреда организму.