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Рада уже на этой неделе может оставить Украину в "зимнем" времени

Рада уже на этой неделе может оставить Украину в "зимнем" времени
15:13 Сегодня Телеграф dpchas.com.ua

Народные депутаты уже на текущей неделе могут рассмотреть во втором чтении законопроект "Об исчислении времени в Украине", касающийся отмены перехода на летнее и зимнее время в стране.

Об этом сказала заместитель председателя парламентского комитета по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа (фракция "Слуга народа") в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"Согласно повестке дня, мы будем рассматривать законопроект №4201 во втором чтении на заседании комитета экономического развития в среду (17 марта – ред.). Это значит, что уже в пятницу (19 марта – ред.) мы сможем рассмотреть его и в сессионном зале парламента", – сказала Пидласа.

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В первом чтении нардепы приняли законопроект 3 марта. Тогда за это решение проголосовали 277 депутатов (при 226 минимально необходимых). Также депутаты поддержали предложение о рассмотрении по сокращенной процедуре проектов законов об исчислении времени в Украине.

Автором законопроекта №4201 является первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук.

"Ежегодно переход на зимнее время произойдет в последнее воскресенье октября. В частности, в этом году он запланирован в ночь с субботы (24 октября), на воскресенье (25 октября). Надеемся, что в случае поддержки Верховной Радой Украины, это сезонный перевод стрелок часов станет последним, поскольку в законопроекте четко предусмотрено, что сезонный переход времени не применяется", - написал Стефанчук в пояснительной записке. 

Согласно документу, в случае принятия в целом закон вступит в силу через 3 месяца после его официального опубликования в парламентской газете "Голос Украины".

Вместе с тем, Пидласа отметила, что в случае, если законопроект успеют принять в целом до 25 марта 2021 года, то депутаты исключат норму о 3-х месяцах из финального текста документа и он вступит в силу сразу же после опубликования в "Голосе Украины".

Следовательно, в Украине больше не будут переводить часы на летнее время.

Примечательно, что Стефанчук в своей пояснительной записке к законопроекту апеллировал к мировой практике, в частности, к решению Европейского парламента от 26 марта 2019 года, поддержавшего идею отменить сезонный перевод в Европейском Союзе часов с 2021 года. "Такое решение было принято по результатам онлайн-голосования, проведенного в странах ЕС, согласно которому 84% процентов жителей ЕС отдали голоса за отмену перехода на летнее и зимнее время", - написал он.

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В этом контексте нардеп VIII созыва, общественный деятель Татьяна Черновол обратила внимание, что когда в Евросоюзе ЕК провела онлайн-референдум по этому поводу, среди европейцев подавляющее большинство проголосовало за переход на летнее время, тогда как В Украине монобольшинство будет голосовать за переход страны на круглогодичное "зимнее время".

"Для украинцев это означает, что целых полгода в Украине будет на час быстрее наступать ночь. Выгодно это только одному украинцу – (Ринату – ред.) Ахметову, владельцу ТЭС, которые производят энергию для вечернего освещения страны", - написала Черновол на своей странице в соцсети Facebook в понедельник.

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Также Стефанчук рассказал, что при подготовке законопроекта ко второму чтению в него внесут норму, согласно которой местные органы власти смогут устанавливать особенности начала рабочего дня.

Как известно, переход часов на летнее время происходит в последнее воскресенье марта в 3 часа. В 2021 году это 28 марта.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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Все по теме:

Законопроект, Зимнее время, Перевод часов, Татьяна Черновол, Роксолана Пидласа, Руслан Стефанчук.
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