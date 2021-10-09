Пока, лето: когда украинцы перейдут на зимнее время

В последний день октября удастся поспать на час подольше

Конец октября для украинцев ознаменуется выполнением одной уже традиционной "операции" — перевода стрелок часов час назад.

Когда же именно нам придется окончательно попрощаться с летом, перейдя на зимнее время, сообщает "Телеграф".

В 2021 году переход на зимнее время для украинцев пройдет на последних октябрських выходных — в ночь с субботы, 30-го, на воскресенье, 31 октября. Часы нужно будет перевести в 4 часа утра.

Отметим, что весной этого года народные депутаты ВР совершили попытку оставить подобную традицию в изменениях между летним-зимним временем в прошлом. Впрочем, соответствующий законопроект удалось поддержать исключительно в первом чтении. На окончательное рассмотрение парламенту не хватило времени.

Украина, к слову, занимается переводом стрелок каждую весну и осень уже более 40 лет — с 1980 года. Впрочем, многие развитые страны также практикуют подобное: к примеру, в той же Америке лишь несколько штатов имеют постоянное времяисчисление (живут по "зимнему").

При этом многие медики считают, что перевод часов неблаготворно влияет на организм человека. Исследователи даже утверждают, что в несколько следующих дней после перехода "между временами" в 2,5 раза увеличивается количество конфликтов между людьми. Впрочем, есть и те, кто считает, что подобные изменения никак не отображаются на человеческих биоритмах.

Существует немало мифов на тему, почему же Украина до сих пор переходит на зимнее/летнее время. Как сообщал "Телеграф", некоторые из них вполне удачно объяснил отечественный эксперт Тарас Козак.

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