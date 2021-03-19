Сезонный перевод часов в Украине: что решила Рада

Народные депутаты не отменили процедуру перехода на летнее время и отправили законопроект на доработку после того, как нардепы не поддержали правку о вступлении закона немедленно.

Об этом стало известно во время онлайн трансляции заседания Верховной Рады в пятницу, 19 марта.

На данный момент закон отправлен на повторное второе чтение. Отметим, что в ближайшее время пленарных заседаний не предвидится, поскольку из-за обострения ситуации с коронавирусом Верховная Рада уходит на трехнедельный карантин.

Получается, в этом году Украина вновь перейдет на летнее время. Напомним, перевод часов в 2021 году в Украине состоится в ночь с 27 на 28 марта в 03:00. Стрелки часов необходимо будет перевести на один час вперед.

Как сообщал "Телеграф", в первом чтении нардепы приняли законопроект 3 марта. Тогда за это решение проголосовали 277 депутатов (при 226 минимально необходимых). Также депутаты поддержали предложение о рассмотрении по сокращенной процедуре проектов законов об исчислении времени в Украине. Автором законопроекта №4201 является первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук.