Отказ от перевода часов: Украина может получить новую проблему

В этом году Европейский союз готовится отменить перевод стрелок часов с "летнего" на "зимние" время. И Украине стоит подкорректировать свой "перевод часов", синхронизировав его с европейским.

Сейчас в Европе пытаются определиться, на каком времени лучше остановиться: перейти осенью на "зимнее", или же продолжать жить по "летнему". Этот вопрос страны ЕС должны решить к апрелю 2021 года, сообщает "Радіо Свобода".

В данный момент в большинстве стран блока "зимнее" время это UTC + 1, что на один час меньше, чем в аналогичный период в Украине.

По словам экономиста Бориса Кушнирука, Министерство экономики Украины говорит, что внимательно наблюдает за инициативами об отмене перевода часов в странах ЕС. В ведомстве планируют предложить Кабмину рассмотреть возможность соответствующих изменений в законодательстве Украины "с целью гармонизации украинского законодательства с законодательством Европейского Союза".

Эксперт отметил, что отмена Украиной "летнего" времени без координации с ЕС может привести к потерям в экономике, логистике и даже сбоям в графиках пассажирского транспорта.

"Каждые полгода потребуется согласование всей логистики со всеми странами-соседями. Отличие времени приведет к изменениям в графиках самолетов, поездов, автотранспорта и тому подобное. Это создаст проблемы для бизнеса и для транспортной отрасли в частности"- заявил Борис Кушнирук.

Напомним, Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект, который отменяет переход из летнего на зимнее время и наоборот, и закрепит по всей стране единственное киевское время.