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Рада сделала первый шаг к отмене перевода часов в Украине

Рада сделала первый шаг к отмене перевода часов в Украине
Обновлено 13:13 Сегодня Телеграф

Верховная Рада проголосовала за касающийся отмены перехода на летнее и зимнее время в Украине законопроект "Об исчислении времени в Украине" в первом чтении.

Проголосовали за соответствующий законопроект №4201 на заседании в среду, 3 марта, 277 народных депутатов.

Также депутаты поддержали предложение о рассмотрении по сокращенной процедуре проектов законов об исчислении времени в Украине.

Теперь законопроект готовится ко второму чтению.

В этом контексте  заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" предположила, что Рада сможет уже в марте поддержать законопроект в целом.

Эксперт развеял мифы о переводе часов в Украине

Ежегодно переход на зимнее время происходит в последнее воскресенье октября. 

Автором законопроекта №4201 является первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук. В пояснительной записке к документу он отметил, что в случае принятия законопроекта в этом году сезонный перевод стрелок часов станет последним.

Стефанчук пояснил необходимость отмены перевода часов тем, что такой "сезонный временной скачок" приводит к изменению биологических ритмов человека и негативным образом отражается на общем состоянии человека.

Кроме того, документ предлагает закрепить на всей территории Украины без исключения единое киевское время.

Стефанчук считает, что это обеспечит защиту территориальной целостности и укрепление национальной безопасности Украины, поскольку на временно оккупированных территориях страны установленное время государства-агрессора – Российской Федерации.

Согласно документу, в случае принятия в целом закон вступит в силу через 3 месяца после его официального опубликования в парламентской газете "Голос Украины".

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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Законопроект, Рада, Зимнее время, Перевод часов, Отмена.
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