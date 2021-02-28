Эксперт развеял мифы о переводе часов в Украине

В парламенте идет рассмотрение законопроекта об исчислении времени, который предполагает отмену перехода на летнее и зимнее время. Инвестбанкир Тарас Козак рассказал в эфире канала "Украина 24", о плюсах и минусах перехода перевода часов весной и осенью.

"Вокруг перевода стрелок столько мифов, зачем это нужно, работать нужно дольше или раньше выходить на работу летом, зимой. На самом деле у этого другие причины. Когда летом день дольше, там как ни переводи, все равно рабочий день во время солнечного света - что с 8 утра, что с 9, что с 10. Тут никакого значения для перехода на летнее время нет", — объяснил эксперт.

По его словам суть сезонного перехода был в экономии на бытовых потребностях или расходах электроэнергии в квартирах. Дело в том, что летом, когда человек еще не работает, а спит, солнце уже светит, а вечером, когда люди еще не идут спать, а работают или гуляют, уже темно. И вот ради экономии света вечером и был придуман перевод стрелок на летнее время.

Напомним, Комитет по вопросам экономического развития рекомендовал Верховной Раде принять за основу законопроект о введении на всей территории Украины единого киевского времени без сезонного перевода часов.