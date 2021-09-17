Переход на зимнее время 2021: когда переводить часы и как это повлияет на здоровье

Перевод часов вреден для здоровья.

В Украине в последнее воскресенье октября переведут часы на зимнее время, то есть на час назад. Произойдет это в ночь на 31 октября в 4 утра.

Об этом сообщает "Телеграф".

Переводить стрелки часов в Украине начали еще с 1980 года. Тогда это делали для экономии электроэнергии. Сейчас же многие страны отказывается от этой практики, ведь эффективность невелика. К тому же это вредит человеческому здоровью, ведь привыкнуть к новому времени и настроить режим не всем получается.

По словам ученых, перевод стрелок часов весной и осенью провоцирует развитие иммунных и сердечно-сосудистых заболеваний. Это связано с тем, что переход изменяет биологические ритмы человека.

Несмотря на вред здоровью сотни стран мира до сих пор переводят часы. Если же говорить о Канаде или США, то там не все регионы переходят на летнее время — некоторые из них пользуются только зимним.

Что касается Евросоюза, то там всегда сохраняется летнее время. В Верховной Раде Украины уже пытались утвердить отмену перехода на зимнее время. Сейчас же страна ориентируется на европейские стандарты, поэтому рассмотрение законопроекту об отказе от перевода часов еще возможное. Однако уже в 2022 году.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 14 сентября компания Apple представила свои новые смарт-часы Watch 7, которіе имеют ряд отличий от предыдущих моделей.