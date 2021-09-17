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Перехід на зимовий час 2021: коли переводити годинники і як це вплине на здоров’я

Автор
Іванка Гамчук
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У ЄС завжди користуються літнім часом
У ЄС завжди користуються літнім часом

Переведення годинників шкідливе для людського здоров'я.

В Україні в останню неділю жовтня переведуть годинники на зимовий час, тобто на годину назад. Відбудеться це в ніч на 31 жовтня о 4 ранку.

Про це повідомляє "Телеграф".

Переводити стрілки годинників в Україні почали ще з 1980 року. Тоді це робили для економії електроенергії. Зараз же багато країн відмовляється від цієї практики, адже ефективність невелика. До того ж це шкодить людському здоровʼю, адже звикнути до нового часу та налаштувати режим не всім виходить.

За словами вчених, переведення стрілок годинників навесні та восени провокує розвиток імунних і серцево-судинних захворювань. Це повʼязано з тим, що перехід змінює біологічні ритми людини. 

Попри шкоду здоровʼю сотні країн світу досі переводять годинники. Якщо ж говорити про Канаду чи США, то там не всі регіони переходять на літній час — деякі з них користуються лише зимовим.

Що стосується Євросоюзу, то там завжди зберігається літній час. У Верховній Раді України уже намагалися затвердити скасування переходу на зимовий час. Нині ж країна орієнтується на європейські стандарти, тому розгляд законопроєкту про відмову від переведення годинників ще можливий. Проте уже у 2022 році.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 14 вересня компанія Apple презентувала свій новий смарт-годинник Watch 7, який має ряд відмінностей від попередніх моделей.

Теги:
#Годинники #Зимовий час #Переведення годинників
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