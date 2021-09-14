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Новий годинник Apple Watch 7: опис новинки і ціна в Україні

Автор
Валерія Куценко
Дата публікації
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Автор
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Apple Watch 7 Новина оновлена 14 вересня 2021, 20:48
Apple Watch 7

Ціни кусаються

У вівторок, 14 вересня, технологічний гігант Apple презентував свій новий смарт-годинник Watch 7.

Вони рядом особливостей відрізняються від попередніх моделей, повідомляє "Телеграф".

Відзначається, що у сьомої моделі є повноцінна клавіатура, завдяки чому можна буде прямо по гаджету відповідати на повідомлення.

Крім того, Apple Watch 7 — найміцніші в лінійці, швидше заряджаються (всього за 45 хвилин), можуть занурюватися в воду до 50 метрів, уміщають на 50% більше тексту за рахунок зменшених рамок.

Час роботи від батареї — 18 годин.

Презентація Apple Watch 7
Презентація Apple Watch 7

Вартість годинника — $399 (близько 10,6 тисячі гривень), однак до моменту початку продажів девайса в Україні реальна вартість може бути вищою. У США їх почнуть продавати вже у вересні.

Як видно на порівняльній таблиці, з кожним новим поколінням вартість годинника помітно збільшується:

Кожна нова модель Apple Watch коштує все дорожче
Кожна нова модель Apple Watch коштує все дорожче

Як повідомляв "Телеграф", раніше стало відомо, що Apple патентує нову технологію, за допомогою якої гаджетами можна буде управляти диханням.

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