Новий годинник Apple Watch 7: опис новинки і ціна в Україні
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Ціни кусаються
У вівторок, 14 вересня, технологічний гігант Apple презентував свій новий смарт-годинник Watch 7.
Вони рядом особливостей відрізняються від попередніх моделей, повідомляє "Телеграф".
Відзначається, що у сьомої моделі є повноцінна клавіатура, завдяки чому можна буде прямо по гаджету відповідати на повідомлення.
Крім того, Apple Watch 7 — найміцніші в лінійці, швидше заряджаються (всього за 45 хвилин), можуть занурюватися в воду до 50 метрів, уміщають на 50% більше тексту за рахунок зменшених рамок.
Час роботи від батареї — 18 годин.
Вартість годинника — $399 (близько 10,6 тисячі гривень), однак до моменту початку продажів девайса в Україні реальна вартість може бути вищою. У США їх почнуть продавати вже у вересні.
Як видно на порівняльній таблиці, з кожним новим поколінням вартість годинника помітно збільшується:
Як повідомляв "Телеграф", раніше стало відомо, що Apple патентує нову технологію, за допомогою якої гаджетами можна буде управляти диханням.
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