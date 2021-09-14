Новий годинник Apple Watch 7: опис новинки і ціна в Україні

Ціни кусаються

У вівторок, 14 вересня, технологічний гігант Apple презентував свій новий смарт-годинник Watch 7.

Вони рядом особливостей відрізняються від попередніх моделей, повідомляє "Телеграф".

Відзначається, що у сьомої моделі є повноцінна клавіатура, завдяки чому можна буде прямо по гаджету відповідати на повідомлення.

Крім того, Apple Watch 7 — найміцніші в лінійці, швидше заряджаються (всього за 45 хвилин), можуть занурюватися в воду до 50 метрів, уміщають на 50% більше тексту за рахунок зменшених рамок.

Час роботи від батареї — 18 годин.

Презентація Apple Watch 7

Вартість годинника — $399 (близько 10,6 тисячі гривень), однак до моменту початку продажів девайса в Україні реальна вартість може бути вищою. У США їх почнуть продавати вже у вересні.

Як видно на порівняльній таблиці, з кожним новим поколінням вартість годинника помітно збільшується:

Кожна нова модель Apple Watch коштує все дорожче

Як повідомляв "Телеграф", раніше стало відомо, що Apple патентує нову технологію, за допомогою якої гаджетами можна буде управляти диханням.