Apple представляє новий iPhone: онлайн-трансляція

Новинка буде доступна відразу в чотирьох версіях.

Компанія Apple у вівторок, 14 вересня, має намір представити лінійку нових смартфонів iPhone.

Трансляція презентації повинна початися о 20:00 за київським часом, а стежити за нею можна буде на офіційному сайті компанії, або в каналі в YouTube.

Очікується, що крім базової моделі iPhone 13 також будуть представлені її варіанти Mini, Max і Max Pro.

Згідно з даними інсайдерів нові телефони будуть такого ж розміру, як і аналоги 12 серії, однак нові моделі зможуть похвалитися більш поліпшеними камерами та процесором A15 Bionic.

Із зовнішніх відмінностей, відзначається зменшений виріз екрана і діагональне розташування датчиків. Збільшаться в розмірах блоки камер, через необхідність розмістити нову оптику і датчики зображення. Крім того, на всіх моделях буде встановлений лазерний далекомір.

Також повідомлялося, що в лінійці будуть телефони, що підтримують 5G.

Як повідомлялося раніше, Apple також хоче здивувати користувачів своєї продукції новим смартгодинником, який буде "слухати" дихання власника.