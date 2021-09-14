Apple представляє новий iPhone: онлайн-трансляція
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 45
Новинка буде доступна відразу в чотирьох версіях.
Компанія Apple у вівторок, 14 вересня, має намір представити лінійку нових смартфонів iPhone.
Трансляція презентації повинна початися о 20:00 за київським часом, а стежити за нею можна буде на офіційному сайті компанії, або в каналі в YouTube.
Очікується, що крім базової моделі iPhone 13 також будуть представлені її варіанти Mini, Max і Max Pro.
Згідно з даними інсайдерів нові телефони будуть такого ж розміру, як і аналоги 12 серії, однак нові моделі зможуть похвалитися більш поліпшеними камерами та процесором A15 Bionic.
Із зовнішніх відмінностей, відзначається зменшений виріз екрана і діагональне розташування датчиків. Збільшаться в розмірах блоки камер, через необхідність розмістити нову оптику і датчики зображення. Крім того, на всіх моделях буде встановлений лазерний далекомір.
Також повідомлялося, що в лінійці будуть телефони, що підтримують 5G.
Як повідомлялося раніше, Apple також хоче здивувати користувачів своєї продукції новим смартгодинником, який буде "слухати" дихання власника.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-