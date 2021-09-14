Укр

Apple представляет новый iPhone: онлайн-трансляция

Автор
Геннадий Лубенец
Дата публикации
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Автор
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iPhone Новость обновлена 14 сентября 2021, 18:55
iPhone

Новинка будет доступна сразу в четырех версиях.

Компания Apple во вторник, 14 сентября, намерена представить линейку новых смартфонов iPhone.

Трансляция презентации должна начаться в 20:00 по киевскому времени, а следить за ней можно будет на официальном сайте компании, либо в их канале в YouTube.

Ожидается, что помимо базовой модели iPhone 13 также будут представлены ее варианты Mini, Max и Max Pro.

Согласно данным инсайдеров новые телефоны будут такого же размера, как и аналоги 12 серии, однако новые модели смогут похвастаться более улучшенными камерами и процессором A15 Bionic.

Из внешних отличий, отмечается уменьшенный вырез экрана и диагональное расположение датчиков. Увеличатся в размерах блоки камер, из-за необходимости разместить новую оптику и датчики изображения. Кроме того, на всех моделях будет установлен лазерный дальномер.

Также сообщалось, что в линейке будут иметься телефоны, поддерживающие 5G.

Как сообщалось ранее, Apple также хочет удивить пользователей своей продукции новыми смарт-часами, которые будут "слушать" дыхание владельца.

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