Apple презентует новый iPhone 13: где и когда смотреть онлайн-трансляцию

Новые айфоны будут того же размера, что и предыдущая модель, однако внешне предусмотрен ряд новшеств

Уже во вторник, 14 сентября, состоится презентация новой модели 13-го iPhone компании Apple.

Онлайн-трансляцию обновленных моделей смартфонов можно будет увидеть в 20:00 по Киеву на официальном сайте компании.

Известно, что в новой линейке, которую презентуют, будут четыре модели айфонов: iPhone 13 Mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max. По предварительной информации, главное обновление внешне — это новые базовые цвета, которых будет всего два: матовый черный вместо графитового и бронзовый — вместо золотого 12-го. Впрочем, будут и дополнительные расцветки: темно-синяя, розовая, а также популярные в прошлых моделях Sunset Gold и Rose Gold.

Инсайдеры говорят, что новые модели будут с продвинутыми экранами — дисплеями с повышенной частотой обновления до 120 герц, что позволит отображать картинку более плавно.

Отметим, что экраны будут того же размера, что и в 12-м айфоне. Однако гаджеты получат уменьшенный вырез для фронтальной камеры и немного измененный блок основной камеры.

А самым масштабным обновлением станет однокристальная система Apple A15 Bionic, на базе которой и выйдет новинка, поддерживающая 5G. Кроме того, все модели iPhone 13 будут оснащены лазерным дальномером.

Цена новинок пока остается в тайне, но инсайдеры говорят, что она будет, как минимум, на 10% дороже, чем продавались соответствующие модели новых айфонов год назад.

Напомним, ранее компания Apple объявила о запуске системы поиска материалов о сексуальном насилии над детьми (CSAM) на устройствах клиентов из США.