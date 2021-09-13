Apple презентует новый iPhone 13: где и когда смотреть онлайн-трансляцию
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Новые айфоны будут того же размера, что и предыдущая модель, однако внешне предусмотрен ряд новшеств
Уже во вторник, 14 сентября, состоится презентация новой модели 13-го iPhone компании Apple.
Онлайн-трансляцию обновленных моделей смартфонов можно будет увидеть в 20:00 по Киеву на официальном сайте компании.
Известно, что в новой линейке, которую презентуют, будут четыре модели айфонов: iPhone 13 Mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max. По предварительной информации, главное обновление внешне — это новые базовые цвета, которых будет всего два: матовый черный вместо графитового и бронзовый — вместо золотого 12-го. Впрочем, будут и дополнительные расцветки: темно-синяя, розовая, а также популярные в прошлых моделях Sunset Gold и Rose Gold.
Инсайдеры говорят, что новые модели будут с продвинутыми экранами — дисплеями с повышенной частотой обновления до 120 герц, что позволит отображать картинку более плавно.
Отметим, что экраны будут того же размера, что и в 12-м айфоне. Однако гаджеты получат уменьшенный вырез для фронтальной камеры и немного измененный блок основной камеры.
А самым масштабным обновлением станет однокристальная система Apple A15 Bionic, на базе которой и выйдет новинка, поддерживающая 5G. Кроме того, все модели iPhone 13 будут оснащены лазерным дальномером.
Цена новинок пока остается в тайне, но инсайдеры говорят, что она будет, как минимум, на 10% дороже, чем продавались соответствующие модели новых айфонов год назад.
Напомним, ранее компания Apple объявила о запуске системы поиска материалов о сексуальном насилии над детьми (CSAM) на устройствах клиентов из США.
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