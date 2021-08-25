Как обмануть Apple: лайфхак для владельцев старых моделей айфона

Необходимо просто изменить в настройках айфона регион

Корпорацию Apple длительное время критикуют за умышленное замедление айфонов старых версий. Сначала это объяснялось износом аккумуляторов, однако пользователи убеждены, что таким образом их заставляют покупать новые модели. В связи с этим умельцы нашли способ, как заставить старые модели телефонов работать быстрее.

Об этом сообщает Business Insider.

Для того, чтобы айфон устаревшей модели начал работать быстрее необходимо сменить регион на Францию.

Почему так? Все просто — компания Apple во Франции получила штраф на 25 миллионов евро за то, что пользователи их продукцией после обновления iOS на старых айфонах вынуждены были либо менять аккумуляторы, либо покупать новые модели. При этом корпорация своих клиентов о такой практике не предупреждала.

После штрафа Apple "замедлять" старые айфоны во Франции и они там работают быстрее. Этот факт подтвердили также китайские аналитики — они протестировали седьмую серию айфона и выяснили, что при смене региона на Францию они работают быстрее.

Как сменить регион на айфоне?

Заходим в Настройки — нажимаем на свое имя — переходим во вкладку «Медиаматериалы и покупки» — нажимаем «Просмотреть» — затем меняем регион на Францию.

Отметим, что в Apple предупредили, что в таком случае усиливается износ батареи.

Как ранее сообщал "Телеграф", вокруг компании Apple поднялась волна негодования из-за запуска системы поиска материалов о сексуальном насилии над детьми (CSAM) на устройствах клиентов.