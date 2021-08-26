Apple хочет удивить пользователей новой функцией смартфонов и часов: подробности

Айфоны и смартчасы хотят научить "слушаться" не пальцы рук, а человеческое дыхание

Пользователей продукции Apple хотят порадовать новой функцией для смартфонов и часов.

Так, по информации PhoneArena, Apple на днях получила патент на новую функцию для Apple Watch и iPhone, которая позволит управлять гаджетами с помощью дыхания.

Разработчики говорят, что новинка будет особенно удобна, когда обе руки пользователя будут заняты.

Впрочем, когда обновление будет доступно, пока неизвестно. Сообщается, что хоть компания Apple и получила патент на данную технологию, это еще не означает, что она появится в Apple Watch Series 7 и iPhone 13. Новинку будут тестировать и совершенствовать.

Напомним, компания Apple объявила о запуске системы поиска материалов о сексуальном насилии над детьми (CSAM) на устройствах клиентов из США. Однако новинка подверглась критике экспертов, которые утверждают, что авторитарные правительства могут использовать ее для слежки за гражданами.

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