Укр

Apple хочет удивить пользователей новой функцией смартфонов и часов: подробности

Автор
Е. Волкова
Дата публикации
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Автор
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Apple хочет удивить пользователей новой функцией смартфонов и часов: подробности Новость обновлена 25 августа 2021, 15:27
Apple запатентировала новую функцию часов и айфонов. Фото - из открытых источников.

Айфоны и смартчасы хотят научить "слушаться" не пальцы рук, а человеческое дыхание

Пользователей продукции Apple хотят порадовать новой функцией для смартфонов и часов.

Так, по информации PhoneArena, Apple на днях получила патент на новую функцию для Apple Watch и iPhone, которая позволит управлять гаджетами с помощью дыхания.

Разработчики говорят, что новинка будет особенно удобна, когда обе руки пользователя будут заняты.

Впрочем, когда обновление будет доступно, пока неизвестно. Сообщается, что хоть компания Apple и получила патент на данную технологию, это еще не означает, что она появится в Apple Watch Series 7 и iPhone 13. Новинку будут тестировать и совершенствовать.

Напомним, компания Apple объявила о запуске системы поиска материалов о сексуальном насилии над детьми (CSAM) на устройствах клиентов из США. Однако новинка подверглась критике экспертов, которые утверждают, что авторитарные правительства могут использовать ее для слежки за гражданами.

Также мы писали, что в России придумали штраф для компании Apple, чтобы повысить продажи "Лаборатории Касперского".

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