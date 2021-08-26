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Apple хоче здивувати користувачів новою функцією смартфонів і годинників: подробиці

Автор
О. Волкова
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Автор
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Apple хоче здивувати користувачів новою функцією смартфонів і годинників: подробиці Новина оновлена 25 серпня 2021, 15:27
Apple запатентувала нову функцію годинників і айфонів. Фото — з відкритих джерел.

Айфони і смартгодинники хочуть навчити "слухатися" не пальців рук, а людське дихання

Користувачів продукції Apple хочуть порадувати новою функцією для смартфонів і годинників.

Так, за інформацією PhoneArena, Apple днями отримала патент на нову функцію для Apple Watch і iPhone, яка дозволить керувати гаджетами за допомогою дихання.

Розробники говорять, що новинка буде особливо зручною, коли обидві руки користувача будуть зайняті.

Втім, коли оновлення буде доступним, поки невідомо. Повідомляється, що хоч компанія Apple і отримала патент на цю технологію, це ще не означає, що вона з’явиться в Apple Watch Series 7 і iPhone 13. Новинку тестуватимуть і вдосконалюватимуть.

Нагадаємо, компанія Apple оголосила про запуск системи пошуку матеріалів про сексуальне насильство над дітьми (CSAM) на пристроях клієнтів з США. Однак новинка піддалася критиці експертів, які стверджують, що авторитарні уряди можуть використовувати її для стеження за громадянами.

Також ми писали, що в Росії придумали штраф для компанії Apple, щоб підвищити продажі "Лабораторії Касперського".

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