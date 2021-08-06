Apple будет следить за фотографиями на iPhone: зачем это нужно и почему поднимается волна негодования

Компания Apple объявила о запуске системы поиска материалов о сексуальном насилии над детьми (CSAM) на устройствах клиентов из США.

Недавняя статья на сайте "Би-Би-Си" раскрывает подробности нововведения. "Телеграф" предлагает вам ознакомиться с ее переводом.

Прежде чем изображение будет сохранено в iCloud Photos, технология выполнит поиск совпадений с уже известным материалами CSAM.

Компания Apple заявила, что если совпадение будет найдено, рецензент оценит пользователя и сообщит о нем в правоохранительные органы.

Однако есть опасения по поводу конфиденциальности. Они касаются того, что технология может быть расширена для сканирования телефонов на предмет любого запрещенного контента или даже политических высказываний.

Эксперты опасаются, что эту технологию могут использовать авторитарные правительства для слежки за своими гражданами.

Apple заявила, что в новых версиях iOS и iPadOS, которые должны быть выпущены в конце этого года, будут "новые приложения криптографии, которые помогут ограничить распространение CSAM в Интернете, при этом обеспечивая конфиденциальность пользователей".

Система работает путем сравнения изображений с базой данных известных изображений сексуального насилия над детьми, составленной Национальным центром США по пропавшим и эксплуатируемым детям (NCMEC) и другими организациями по безопасности детей.

Эти изображения переводятся в "хеши", числовые коды, которые можно "сопоставить" с изображением на устройстве Apple.

Apple заявляет, что технология также будет улавливать отредактированные, но похожие версии исходных изображений.

Компания заявила, что система имеет "чрезвычайно высокий уровень точности и гарантирует менее одного случая на один триллион в год неправильной пометки данной учетной записи".

Компания заявляет, что новая технология предлагает "значительные" преимущества конфиденциальности по сравнению с существующими методами - поскольку Apple узнает о фотографиях пользователей только в том случае, если у них есть коллекция известных CSAM в своей учетной записи iCloud Photos.

Однако некоторые эксперты по конфиденциальности выразили обеспокоенность.

"Независимо от долгосрочных планов Apple, они послали очень четкий сигнал. По их (очень влиятельному) мнению, безопасно создавать системы, которые сканируют телефоны пользователей на предмет запрещенного контента", - сказал Мэтью Грин, исследователь безопасности в университете Джона Хопкинса.

"Правы они или нет в этом вопросе - не имеет значения. Это сломает дамбу - правительства потребуют этого от всех".

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