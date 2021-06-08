Apple выпускает iOS 15, которая "облегчит нашу жизнь": какими фишками удивит новая операционка

В ближайшее время компания Apple обещает своим пользователям выпустить iOS 15 с новыми функциями, которые призваны помочь пользователям адаптироваться к жизни и работе за пределами дома после долгого карантина.

Какие именно функции имеются в виду и на что еще сделан акцент при разработке нового ПО рассказывается в статье на сайте CNN. "Телеграф" предлагает ознакомиться с переводом этого материала.

В понедельник, 7 июня, компания Apple начала свою ежегодную конференцию разработчиков с представления новых функций iOS 15, которые облегчают нашу жизнь по мере того, как мир начинает выходить из пандемии, включая обновления видеозвонков в FaceTime и цифровых ключей в Apple Wallet.

В приложении FaceTime компания Apple (AAPL) предложит новые возможности, позволяющие пользователям вместе смотреть фильмы или слушать музыку во время разговора. Он также представляет новый вид сетки, чтобы лучше транслировать каждое лицо во время вызова. Пользователи Android и Windows теперь также смогут присоединяться к звонкам FaceTime.

"Мы все обнаружили, что используем видеозвонки практически для всего", - сказал Крейг Федериги, старший вице-президент Apple по разработке программного обеспечения, во время виртуальной презентации программного доклада в понедельник.

Apple также представляет обновления своего мобильного кошелька, которые позволят пользователям с помощью цифровых ключей в приложении разблокировать все, от дома до номера в отеле.

"Вы никогда не сможете выйти из дома без ключей, поэтому мы продолжаем добавлять ключи в кошелек и делать их лучше", - сказала Дженнифер Бейли, вице-президент по интернет-услугам и Apple Pay, говоря о недавних дополнениях, таких как ключи от машины для разблокировки автомобиля с вашего iPhone. BMW и другие автопроизводители будут поставлять автомобили с этой функцией, начиная с конца этого года, заявила она.

Компания также сделает возможным хранить удостоверения личности в Apple Wallet. Начиная с этой осени, пользователи смогут сканировать свои водительские права или удостоверения личности в приложение-кошелек - в государствах-участниках - где они будут храниться в зашифрованном виде. Бэйли сказал, что Apple работает с Управлением транспортной безопасности (TSA), чтобы использовать это цифровое удостоверение личности на контрольно-пропускных пунктах аэропорта.

Об этих функциях было объявлено во время выступления на ежегодной Всемирной конференции разработчиков Apple, многодневном мероприятии, на котором обычно узнают много новостей о программном обеспечении. iOS 15 будет доступна широкой публике осенью.

Apple будет продолжать ориентироваться на пользователей и разработчиков

Как и многие технологические компании, Apple и ее продукты стали еще более важными в нашей жизни во время пандемии, поскольку бесчисленное количество семей были вынуждены больше времени проводить перед экранами своих устройств. Заявления Apple в понедельник намекают на то, что компания надеется остаться ключевой частью нашей жизни, даже если многие возобновят работу и общение вне дома.

Для людей, которые по прежнему часто остаются прикованными к своим экранам, Apple представила новую функцию iOS под названием "Фокус", которая позволит пользователям выбирать, какие типы уведомлений они хотят получать и от кого в определенное время дня. Например, пользователь может установить свой телефон в "рабочий" режим и выбрать получение уведомлений только от коллег, электронных писем и сообщений Slack. Когда другие уведомления отключены, пользователи могут установить автоматический ответ на все сообщения с просьбой не беспокоить.

"С функцией Focus вы можете выделять время в своем дне для работы и для личной жизни", - сказал старший вице-президент Apple Федериги.

В iMessage Apple хочет упростить пользователям отслеживание отправленных им фотографий, ссылок и другого контента. Приложения, в том числе "Photos", "Safari" и "Apple Music", теперь будут включать "общую для вас папку", чтобы выделять контент, отправленный через сообщения.

Помимо новых гаджетов и внедрения iOS 15, Всемирная конференция разработчиков (WWDC) также дает Apple возможность обратиться к сообществу разработчиков в разгар двух недавних крупных споров с создателями приложений – неоднозначной судебной тяжбы с Epic Games, создателем Fortnite, из-за сборов Apple в App Store и конфликта с Facebook (FB) из-за новой политики конфиденциальности Apple по отслеживанию приложений.

Компания напомнила разработчикам, что сейчас App Store посещают 600 миллионов пользователей еженедельно из 175 стран и регионов, и сообщила, что с момента запуска App Store в 2008 году она выплатила разработчикам более 230 миллиардов долларов.

Усиление конфиденциальности

Как и ожидалось, компания Apple удвоила акцент на конфиденциальности во время выступления.

"Мы считаем, что конфиденциальность - это фундаментальное право человека", - сказал старший вице-президент Apple Федериги, сославшись на недавно реализованные функции, такие как маркировка приложений. "Мы не думаем, что вам нужно идти на компромисс между отличными функциями и конфиденциальностью. Мы считаем, что вы заслуживаете и того, и другого".

Компания представила ряд новых функций безопасности, в том числе одну под названием "защита конфиденциальности почты". Приложение электронной почты на устройствах Apple теперь будет скрывать IP-адреса пользователей и их местоположение, поэтому компании, отправляющие электронные письма, не могут связать эту информацию с другими действиями пользователей в Интернете. Кроме того, отправители не могут видеть, открывают ли пользователи свою электронную почту и когда они это делают.

Siri также получает обновление конфиденциальности. Приложение виртуального помощника теперь будет обрабатывать звук прямо на вашем устройстве, а не отправлять команды на сервер, чтобы уменьшить переживания по поводу нежелательного прослушивания звука третьими сторонами. В 2019 году Apple извинилась за то, что позволила подрядчикам слушать команды, которые пользователи дают Siri. По словам руководителей компании Apple, это изменение также ускорит время отклика Siri.

Подписчики iCloud+ могут воспользоваться дополнительными новыми функциями конфиденциальности. Они включают "частный ретранслятор" Safari, который шифрует трафик, покидающий устройство пользователя, поэтому никакие третьи стороны (включая Apple) не могут перехватить и прочитать то, что они ищут. А функция "скрыть мою электронную почту" позволит подписчикам вводить случайно сгенерированный адрес электронной почты при регистрации учетной записи на новом веб-сайте, который будет пересылать сообщения в их почтовый ящик. Это уменьшит количество компаний, которые имеют доступ к прямым адресам электронной почты пользователей.

Эти изменения конфиденциальности, вероятно, "вызовут дальнейшее беспокойство среди тех компаний, которые зависят от отслеживания пользовательских данных для рекламы и монетизации", - заявил в электронном письме Бен Вуд, главный аналитик CCS Insight.

Многозадачность iPad и поиск потерянных наушников Airpods

Хотя в понедельник Apple не объявила о новых аппаратных средствах, она представила обновления программного обеспечения для обновления таких продуктов, как iPad и AirPods.

Обновления iPad OS 15 упростят пользователям работу в дороге. Владельцы устройства скоро смогут размещать виджеты среди приложений на своем начальном экране. Это могут быть виджеты для контактов или Apple TV, включая новые, более крупные форматы, созданные для дисплея iPad.

Новая функция "многозадачности" на iPad позволит пользователям работать над двумя приложениями одновременно с использованием разделенного экрана и простого механизма прокрутки для переключения между приложениями в режиме разделенного просмотра.

Компания также анонсировала общесистемный перевод для iPad OS, а также для iOS и Mac OS. Пользователи могут щелкнуть правой кнопкой мыши текст в любом приложении, включая текст, выбранный на фотографии, и перевести его. Функция автоматического перевода может слушать, когда вы разговариваете с iPad, и переводить вашу речь.

Apple также представила новую функцию AirPods, которая называется "активизация разговора", которая призвана помочь людям с нарушениями слуха. Инструмент фокусирует AirPods Pro пользователя на человеке, говорящем перед ним, что упрощает слышимость при разговоре лицом к лицу. Это также может уменьшить количество постороннего шума.

А пользователи смогут найти свои AirPods Pro и AirPods Max с помощью Bluetooth-сети Apple "Find My". Если пользователи думают, что их пропавшие AirPods где-то поблизости, они также могут выбрать "воспроизведение звука" в приложении Find My, и AirPods издадут чирикающий звук - все это полезно, когда люди возвращаются к жизни вне дома.