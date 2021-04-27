Россия выписала Apple многомиллионный штраф: какой предлог придумали на этот раз

В понедельник, 26 апреля российская федеральная антимонопольная служба (ФАС) выписала штраф на Apple в размере 906 299 392,16 рублей (более 12 миллионов долларов) из-за приложения "родительский контроль".

Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Дело в том, что "Лаборатория Касперского" пожаловалась на Apple из-за того, что якобы компания специально создавала такие условия, дабы их продукты, в том числе и приложения "родительского контроля", продавались быстрее и тем самым, якобы ухудшала продвижение аналогичных продуктов конкурентов.

В частности в ФАС, помимо штрафа выдали Apple предписание согласно которому компания должна удалить из своей документации положения, дающие ей право отклонять (не допускать) в App Store приложения сторонних разработчиков (речь идет, по всей видимости, как раз о "Лаборатории Касперского").

Также известно, что в настоящее время исполнение предписания антимонопольного органа приостановлено в связи с обжалованием в суде, поскольку Аpple не согласна с вынесенным решением ФАС.

Как сообщал "Телеграф", ранее в России придумали штраф для YouTube и сами признали его "не впечатляющим"