Россия предъявила Google новую нелепую претензию и попала в мемы

Скандально известный российский пропагандист перестал попадать в тренды YouTube, Роскомнадзор решил, что Google специально это сделал. Поэтому направил компании письмо, в котором потребовал отменить ограничения, введенные против канала «Соловьев LIVE», который ведет журналист Владимир Соловьев.
Об этом в своем Твиттере пишет сам Соловьев.
Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с YouTube-канала "Соловьев Live"
— Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) November 18, 2020
Кроме того, Роскомнадзор возбудил административное производство в отношении компании Google.
⚡ Роскомнадзор возбудил административное производство в отношении компании Google.
Подробнее: https://t.co/89a0ZCQO8w pic.twitter.com/znLpJsZBox
— Роскомнадзор (@roscomnadzor) November 23, 2020
По данным Mash, Роскомнадзор уже подавал в суд на Youtube из-за жалобы мамочки, которая требовала удалить видео, на котором её сын задирает сверстников, теперь нашли повод снова докопаться.
"Кошка бросила котят — это Google виноват," - отмечают в Телеграмм канале.
В сети люди начали активно высмеивать Роскомнадзор, аргументируя это тем, что "других проблем в Россий же нет". Под многочисленными мемами и приколамы пользователи оставляли разные отзывы: "И не могут верхи и низы не хотят", "Думаю они под эту лавочку распилят бабосики и получится как с телегой", "Я слышал что на зоне его ,,шоу" как пытку используют".
В тренды, мразь! pic.twitter.com/IgtHqHYlfJ
— Усы Пескова (@Sandy_mustache) November 18, 2020
Роскомнадзор возбудил административное производство в отношении компании Google. Штраф до 5 миллионов рублей.
Ранее они выписывали штраф Гуглу на:
500 тысяч рублей (2018г)
700 тысяч рублей (2019г) pic.twitter.com/vNbJLaK1U9
— Grigoriy (@hotgun_rus) November 23, 2020
Роскомнадзор заставляет пользователя YouTube смотреть шоу Владимира Соловьева pic.twitter.com/hgWhZb5R19
— Pavel Chikov (@pchikov) November 19, 2020
Чем Роскомнадзор отличается от Телеграма? Роскомнадзор хочет заблокировать Телеграм, но не может. Телеграм может заблокировать Роскомнадзор, но не хочет
— Л. Баттерс Стотч (@L_Stotch) November 23, 2020
В РФ живётся очень сладко.
Как я это понимаю?
Просто РосКомНадзор очень переживает, что видео Соловьёва не залетают в тренды YouTube.
А значит, других бед в России нет.
— Княже Бездарь, Правитель Бездарии (@Lord_LAPOT) November 23, 2020
РКН отчаянно пытается заставить YouTube прогнуться под российское законодательство, чтобы окончательно убить свободу СМИ в России.
Очевидная мысль, но кто-то её должен был озвучить.
— ❌ Konstantin❌ (@rarity979) November 20, 2020
Видимо всё идет к тому, что известные нам сервисы и соцсети, такие как YouTube, Facebook и другие скоро начнут испытывать проблемы в России. А куда можно безболезненно перейти, кто подскажет?
— Виктор Рубцов (@rvn364) November 23, 2020