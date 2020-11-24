Россия предъявила Google новую нелепую претензию и попала в мемы

Скандально известный российский пропагандист перестал попадать в тренды YouTube, Роскомнадзор решил, что Google специально это сделал. Поэтому направил компании письмо, в котором потребовал отменить ограничения, введенные против канала «Соловьев LIVE», который ведет журналист Владимир Соловьев.

Об этом в своем Твиттере пишет сам Соловьев.

Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с YouTube-канала "Соловьев Live" — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) November 18, 2020

Кроме того, Роскомнадзор возбудил административное производство в отношении компании Google.

⚡ Роскомнадзор возбудил административное производство в отношении компании Google. Подробнее: https://t.co/89a0ZCQO8w pic.twitter.com/znLpJsZBox — Роскомнадзор (@roscomnadzor) November 23, 2020

По данным Mash, Роскомнадзор уже подавал в суд на Youtube из-за жалобы мамочки, которая требовала удалить видео, на котором её сын задирает сверстников, теперь нашли повод снова докопаться.

"Кошка бросила котят — это Google виноват," - отмечают в Телеграмм канале.

В сети люди начали активно высмеивать Роскомнадзор, аргументируя это тем, что "других проблем в Россий же нет". Под многочисленными мемами и приколамы пользователи оставляли разные отзывы: "И не могут верхи и низы не хотят", "Думаю они под эту лавочку распилят бабосики и получится как с телегой", "Я слышал что на зоне его ,,шоу" как пытку используют".

Роскомнадзор возбудил административное производство в отношении компании Google. Штраф до 5 миллионов рублей. Ранее они выписывали штраф Гуглу на:

500 тысяч рублей (2018г)

700 тысяч рублей (2019г) pic.twitter.com/vNbJLaK1U9 — Grigoriy (@hotgun_rus) November 23, 2020

Роскомнадзор заставляет пользователя YouTube смотреть шоу Владимира Соловьева pic.twitter.com/hgWhZb5R19 — Pavel Chikov (@pchikov) November 19, 2020

Чем Роскомнадзор отличается от Телеграма? Роскомнадзор хочет заблокировать Телеграм, но не может. Телеграм может заблокировать Роскомнадзор, но не хочет — Л. Баттерс Стотч (@L_Stotch) November 23, 2020

В РФ живётся очень сладко. Как я это понимаю? Просто РосКомНадзор очень переживает, что видео Соловьёва не залетают в тренды YouTube. А значит, других бед в России нет. — Княже Бездарь, Правитель Бездарии (@Lord_LAPOT) November 23, 2020

РКН отчаянно пытается заставить YouTube прогнуться под российское законодательство, чтобы окончательно убить свободу СМИ в России.

Очевидная мысль, но кто-то её должен был озвучить. — ❌ Konstantin❌ (@rarity979) November 20, 2020