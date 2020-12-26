В России придумали штраф для YouTube и сами признали его "не впечатляющим"

На фоне растущих разногласий между Роскомнадзором и Google, в России, где ранее предложили "конфисковать" Youtube, разработали механизм, как на законодательном уровне штрафовать компанию, признав, что их суммы будут "не особенно впечатляющими".

Об этом сообщила в своем Telegram-канале депутат Госдумы РФ Елена Панина.

Так, согласно подсчету агентства Telecom Daily, который она приводит, только за первое полугодие 2020 года совокупная выручка тройки ведущих видеосервисов (Ivi, Okko и YouTube) составила 18,67 млрд рублей. Таким образом, в целом по году ожидается почти 42 млрд рублей, или примерно 570 млн долларов. Доля YouTube в этой цифре оценивается в 9−11%.

"Может показаться, что на фоне годовой выручки видеохостингового подразделения холдинга Alphabet в 15,15 млрд долларов за 2019 год российские 62,7 млн выглядят не особенно впечатляюще. Однако в действительности оно уже пятый год подряд находится под серьезным давлением правительств европейских стран, что выливается в постепенную потерю рыночной доли", - прокомментировала эти данные депутат.

Как сообщал "Телеграф", ранее из-за того, что скандально известный российский пропагандист Владимир Соловьев перестал попадать в тренды YouTube, Роскомнадзор решил, что Google специально это сделал.