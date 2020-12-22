"Совсем е***лись": у Путина придумали радикальные ответные меры против Google

В России, на фоне растущих разногласий между Роскомнадзором и Google, предложили "конфисковать" Youtube

Об этом заявил депутат Госдумы, представитель "Единой России" президента РФ Владимира Путина Евгений Федоров в эфире "Белрусинфо" от 13 декабря.

"Это только один вариант ее (проблему, - ред.) решить, если честно. Конфискация Ютуба! То есть создание своего Ютуба, путем конфискации американского. Я быстрого пути для решения в следующем году этой проблемы, обозначенной президентом, не вижу", - заявил он, предложив заодно конфисковать и средства массовой информации.

"Ватаны под конец года совсем ё***сь — решили конфисковать ютуб", - отметили в Телеграм-канале НЕБОЖЕНА.

Как сообщалось ранее, после долгой и безуспешной борьбы с Телеграм, Роскомнадзор все же решил его разблокировать.