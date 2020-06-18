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В РФ разблокировали мессенджер Telegram

В РФ разблокировали мессенджер Telegram
Обновлено 17:30 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Российские власти перестают блокировать мессенджер Telegram, говорится в сообщении Роскомнадзора.

Российское надзорное ведомство Роскомнадзор объявил, что по договоренности с Генпрокуратурой РФ снимет ограничения доступа к мессенджеру Telegram.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Позитивно оцениваем высказанную основателем Телеграмм готовность противодействовать терроризму и экстремизму. По согласованию с Генеральной прокуратурой РФ Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Телеграмм", — сказано в сообщении.

Ранее 4 июня основатель Telegram Павел Дуров призвал российские власти отказаться от блокировки мессенджера и позволить "30 миллионам пользователей Telegram в России более комфортно использовать сервис".

Работа мессенджера Telegram восстановлена после масштабного сбоя

15 июня в Госдуму внесли законопроект о разблокировке Telegram в России. Авторы документа отмечали, что российские чиновники во время эпидемии COVID-19 официально используют мессенджер "как один из своих основных информационных ресурсов".

Как известно, мессенджер Telegram был заблокирован в России с 13 апреля 2018 года из-за отказа предоставить ФСБ ключи шифрования к переписке пользователей. Роскомнадзор блокировал несколько миллионов IP-адресов, в том числе в подсетях Amazon, которые, по утверждению ведомства, использовали для обхода блокировок. Несмотря на попытки заблокировать приложение, Telegram продолжил преимущественно стабильно работать в России.

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Все по теме:

Россия, Роскомнадзор, РФ, Павел Дуров, Telegram.

Автор:

Телеграф
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