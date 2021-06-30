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"Apple" наконец-то пришла в Украину: планы компании

"Apple" наконец-то пришла в Украину: планы компании
Обновлено 18:30 Сегодня Телеграф

В среду, 30 июня, компания Apple открыла официальный офис в Украине.

Об этом в Facebook сообщил вице-премьер-министр Михаил Федоров.

"Такие новости свидетельствуют о высоком уровне доверия к Украине, которые усиливают наш имидж и привлекают новые инвестиции", - отметил он.

По его словам, Apple планирует ввозить технику в Украину и контролировать магазины официальных дилеров, которые предоставляют услуги компании в стране.

Аpple представила незаменимый гаджет для рассеянных (фото)

Федоров отметил, что на украинском рынке планируется запуск новых услуг Apple, адаптированных для украинских покупателей. А именно предполагается:

  • адаптировать голосовой помощник Siri к украинскому языку;
  • улучшить рекомендации Apple Music для украинцев (создать отдельные подборки с украинскими исполнителями).

Как сообщал "Телеграф", ранее российская федеральная антимонопольная служба  (ФАС) выписала штраф на Apple в размере 906 299 392,16 рублей (более 12 миллионов долларов) из-за приложения "родительский контроль".

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Украина, Apple, Siri, Apple Music.
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