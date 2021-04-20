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Вторник, 20.04.2021
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Аpple представила незаменимый гаджет для рассеянных (фото)

Аpple представила незаменимый гаджет для рассеянных (фото)
21:11 Сегодня Телеграф

Несмотря на коронавирус, Аpple не устает удивлять своих покупателей. Буквально во вторник, 20 апреля, на очередной презентации новинок, компания представила "помощников" AirTags, которые работая на базе приложения Apple Find My, помогают искать вещи.

Создатели отмечают, что AirTag поддерживают iPhone и iPad, а также велосипеды VanMoof и беспроводные наушники Belkin.

Что по "начинке"

Устройство будет работать на базе операционной системы iOS 14.5. AirTag. Они могут подключаться по Bluetooth к мобильным устройствам и компьютерам, которые можно использовать для поиска потерянных предметов. Отметим, что для рынка электроники – это не новинка. Уже существуют аналоги - Tile и Adero. Плюс AirTag в том, что они прекрасно вписываются в экосистему Аpple и не конфликтуют с ней.  Устройство сделано из нержавеющей стали, водонепроницаемого материала; он оснащен встроенным динамиком.

Для чего пригодится?

AirTags помогают искать ключи, кошельки, ноутбуки и даже автомобили.

Цена

Стоимость за AirTags в США будет начинаться с 29 долларов (около 800 гривен).

Ранее, "Телеграф" писал, что в сети появилась информация о томкак будут выглядеть корпусы и камеры телефонов iPhone 13.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 140

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Apple, Гаджеты, Фото, AirTags, AirTag.
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