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Появились новые данные об iPhone 13: телефоны изменят внешний вид, а корпусы станут толще (фото, видео)

Появились новые данные об iPhone 13: телефоны изменят внешний вид, а корпусы станут толще (фото, видео)
Обновлено 17:31 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

Не успели CAD-файлы новых iPhone появиться в сети, как блогеры уже поделились информацией о виде новых "яблочных" смартфонов.

Об этом пишет wylsa.com

13-ые "айфоны" станут еще больше, а также получат более мощные камеры. 

Из-за более мощного аккумулятора немного увеличится толщина смартфона - 7,6 мм против 7,4 в iPhone 12.

Блок с камерами в iPhone 13 Pro Max станет еще более массивным и будет выпирать на 0,9 мм дальше. Увеличение размеров коснется и объективов, кроме того, будет изменено их положение.

Новые iPhone будут доступны также в двух новых цветах - матово черный и оранжевый. 

Светосила основной камеры iPhone 13 Pro Max увеличится с f/1.6 до f/1.5. Объективы ультраширокоугольных камер iPhone 13 получат большее количество линз, а также станут более светосильными: с f/2.4 до f/1.8.

Как сообщалось ране, ученые показали веб-камеру в форме человеческого глаза

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 49

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Apple, iPhone, Смартфоны, iPhone 13.
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