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Видит, моргает и следит за вами: ученые создали слишком "человечную" веб-камеру и она выглядит жутко (видео)

Видит, моргает и следит за вами: ученые создали слишком "человечную" веб-камеру и она выглядит жутко (видео)
Обновлено 18:11 Сегодня Телеграф Фото: Марк Тейсье

Исследователь из Саарландского университета (Германия) Марк Тейсье представил миру новый взгляд на всем известную веб-камеру. 

Новое устройство получило название Eyecam, принцип его работы описан на личном сайте Тейсье

Необычность камеры заключается в ее внешнем виде - она выполнена в форме до жути реалистичного человеческого глаза. Помимо стандартного функционала, девайс наделен возможностями отслеживать движение человека, моргать и вообще вести себя, как живой организм. 

Управление устройством берет на себя платформа Arduino Nano, а все движения выполняют шесть серводвигателей. 

Автор убежден, что такая вебка сможет сделать общение по сети более "реалистичным" и создать ощущение присутствия другого человека в комнате. Исходный код он выложил в GitHub

Тейсье занимается изучением изменений в поведении людей, при использовании устройств, которые выглядят слишком "человечно". Помимо Eyecam он занимался разработкой таких необычных девайсов, как "кожаный" тачпад:

Или палец для смартфона: 

А пока одни ученые занимаются "хуманизацией" роботов, компания Илона Маска Neuralink пошла по обратному пути и занимается чипизацией обезьянок. Одна из них уже даже умеет играть в компьютерные игры.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 280

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Гаджеты, Веб-камера, Eyecam.
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