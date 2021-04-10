Видит, моргает и следит за вами: ученые создали слишком "человечную" веб-камеру и она выглядит жутко (видео)

Исследователь из Саарландского университета (Германия) Марк Тейсье представил миру новый взгляд на всем известную веб-камеру.

Новое устройство получило название Eyecam, принцип его работы описан на личном сайте Тейсье.

Необычность камеры заключается в ее внешнем виде - она выполнена в форме до жути реалистичного человеческого глаза. Помимо стандартного функционала, девайс наделен возможностями отслеживать движение человека, моргать и вообще вести себя, как живой организм.

Управление устройством берет на себя платформа Arduino Nano, а все движения выполняют шесть серводвигателей.

Автор убежден, что такая вебка сможет сделать общение по сети более "реалистичным" и создать ощущение присутствия другого человека в комнате. Исходный код он выложил в GitHub.

Тейсье занимается изучением изменений в поведении людей, при использовании устройств, которые выглядят слишком "человечно". Помимо Eyecam он занимался разработкой таких необычных девайсов, как "кожаный" тачпад:

Или палец для смартфона:

А пока одни ученые занимаются "хуманизацией" роботов, компания Илона Маска Neuralink пошла по обратному пути и занимается чипизацией обезьянок. Одна из них уже даже умеет играть в компьютерные игры.