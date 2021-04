Обезьяна с чипом от компании Илона Маска действительно научилась играть в видеоигры - опубликовано видео

Нейротехнологическая компания Neuralink американского миллиардера Илона Маска подтвердила информацию о том, что им удалось имплантировать в мозг обезьяны чип и научить ее играть в видеоигры с помощью мыслей. Публике презентовали видео, где 9-летний примат Пейджер играет в видео игру Pong.

По словам ученых, вначале обезьяна научилась играть с помощью джойстика. Она перемещала курсор вслед за оранжевым квадратом на экране. За это примат получал в награду банановый смузи через металлическую трубочку.

Во время игры имплантат фиксировал, какие именно нейроны активны во время обучения. Таким образом чипу удалось спрогнозировать, куда животное будет двигать курсор, до того как Пейджер делал это физически.

После этого у примата отняли джойстик и включили Pong. Пейджер не дотрагивался до джойстика, однако, с помощью мозга контролировал ход игры, задействовав имплантированные нейронные нитки.

Илон Маск написал в Twitter, что в будущем, благодаря чипу Neuralink, люди с параличом получат возможность самостоятельно пользоваться смартфоном. Причем у них это будет происходить быстрее чем у людей, использующих для набора текста свои пальцы.

First @Neuralink product will enable someone with paralysis to use a smartphone with their mind faster than someone using thumbs

— Elon Musk (@elonmusk) April 9, 2021