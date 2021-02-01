Компания Илона Маска чипировала обезьяну: теперь она может играть в видеоигры

Основатель SpaceX и один из самых богатых людей в мире Илон Маск рассказал об успешном чипировании обезьяны.

Об этом сообщает Bloomberg.

В социальном приложении Clubhouse, созданном для общения и онлайн-конференций Маск признался, что в его компании Neuralink появилась обезьяна с беспроводным имплантом в мозге.

"Она может играть в видеоигры с помощью своего мозга, - рассказал Маск. - Она счастливая обезьяна".

По его словам, чип полностью скрыт под кожей животного без вреда для него. Основатель SpaceX подытожил, что в Neuralink созданы "лучшие условия для обезьян".

"В будущем мы хотим, чтобы обезьяны играли друг с другом в пинг-понг", — поделился планами Маск.

Как сообщал Телеграф, во вторник, 12 января, в день 114-летия со дня рождения известного украинского ученого Сергея Королева, президент Владимир Зеленский пригласил Илона Маска в Украину.