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Компания Илона Маска чипировала обезьяну: теперь она может играть в видеоигры

Компания Илона Маска чипировала обезьяну: теперь она может играть в видеоигры
Обновлено 17:48 Сегодня Телеграф фото: Цензор.НЕТ

Основатель SpaceX и один из самых богатых людей в мире Илон Маск рассказал об успешном чипировании обезьяны.

Об этом сообщает Bloomberg.

В социальном приложении Clubhouse, созданном для общения и онлайн-конференций Маск признался, что в его компании Neuralink появилась обезьяна с беспроводным имплантом в мозге.

"Она может играть в видеоигры с помощью своего мозга, - рассказал Маск. - Она счастливая обезьяна".

По его словам, чип полностью скрыт под кожей животного без вреда для него. Основатель SpaceX подытожил, что в Neuralink созданы "лучшие условия для обезьян".

"В будущем мы хотим, чтобы обезьяны играли друг с другом в пинг-понг", — поделился планами Маск.

Как сообщал Телеграф, во вторник, 12 января, в день 114-летия со дня рождения известного украинского ученого Сергея Королева, президент Владимир Зеленский пригласил Илона Маска в Украину.

 

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Видеоигры, Обезьяны, Илон Маск.
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