Зеленский пригласил Илона Маска в Украину: что заявил президент

Во вторник, 12 января, в день 114-летия со дня рождения известного украинского ученого Сергея Королева, президент Владимир Зеленский пригласил предпринимателя и основателя Tesla Илона Маска в Украину.

Об этом он написал в своем Twitter.

"Сегодня день рождения великого украинского ученого, ракетостроителя и конструктора космических кораблей Сергея Королева. Действительно, он был одним из лучших. Я хочу пригласить его давнего поклонника Илона Маска в Украину", - написал президент, анонсировав экскурсию для основателя SpaceX в Музей космонавтики имени Сергея Королева в Житомире.

Today is the birthday of the great Ukrainian scientist, rocket engineer and spacecraft designer – Serhiy Korolyov. Indeed, he was one of the very best.

I’d like to invite his longtime fan @elonmusk to #Ukraine, to see The Serhiy Korolyov Museum of Cosmonautics. https://t.co/NyfBw6abdY — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 12, 2021

В свою очередь, во вторник, 12 января, сам Илон Маск не смог не отметить заслуг конструктора. Так, он оставил комментарий на русском языке: "Он был великолепен" под постом "Роскосмоса" о Королеве в Twitter.

Он был великолепен — Elon Musk (@elonmusk) January 12, 2021

Напомним, выдающийся украинский ученый в области ракетостроения и космонавтики, конструктор Сергей Павлович Королев родился 30 декабря 1906 г. (12 января 1907 г.) в Житомире. Он считается основоположником практической космонавтики. Под его руководством была запущена первая межконтинентальная баллистическая ракета, первый искусственный спутник Земли, осуществлен первый полет человека в космос и выход человека в космос.

Как сообщал "Телеграф", ранее Илон Маск пообщался с семьей выдающегося конструктора Королева.